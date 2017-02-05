Эксперт: ждите от Тимошенко рассказа о том, что это, якобы она договорилась о визите Порошенко в Вашингтон

Известный израильский политический эксперт Соломон Манн на своей странице в Facebook пишет о том, президент США Дональд Трамп провел почти часовую телефонную беседу с президентом Украины Петром Порошенко в ряду ежедневных звонков, которые помогают новому президенту США скоординировать новую внешнюю политику своей страны.
«По словам украинской стороны, президенты говорили об обострении обстановки на востоке Украины и о «стратегическом партнерстве Украины и США». По словам американской стороны, «это был очень хороший телефонный разговор, касающийся конфликта между Украиной и Россией». «Мы будем работать с Украиной, Россией и всеми другими сторонами, чтобы помочь им восстановить мир на их границах» - сказал Трамп. Какая из сторон осветила истинную оценку беседы – у меня не вызывает сомнения. Однако каждый имеет право сам сделать выводы в силу своих способностей и пристрастий», – написал эксперт.
По его словам, украинская сторона также утверждает, что президент Порошенко получил приглашение посетить Вашингтон и он рад был бы, если бы визит состоялся в феврале, однако ни время визита, ни его содержание еще не обсуждалось. «Интересно, не присвоит ли себе лавры «устроительницы» этого звонка хитрая девица с косой, сумевшая поболтать с Трампом пару дней назад?», – задается вопросом Соломон Манн.