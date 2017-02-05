Манн: высказыванием о Путине Трамп ничуть не удивил, предвыборные обещания по-прежнему сбываются

Известный израильский политический эксперт Соломон Манн на своей странице в Facebook пишет о том, что очередное высказывание президента США Дональда Трампа, которое всколыхнуло левые круги во всем мире, а также непосредственных интересантов противостояния. На вопрос корреспондента FOX News О'Рейли, как пойдут взаимоотношения Трампа с Путиным, президент США ответил: «Пойду ли я дальше с ним? Не знаю. Очень может быть, что и нет». На, что корреспондент попробовал морализировать: «но ведь он – убийца! Путин – убийца». На что Трамп иронически улыбнулся: «...вообще то в США тоже много есть убийц».
Соломон Манн пишет, что Трамп подчеркнул: «я уважаю очень многих людей, но не следует думать, что это может стать поводом брать их в союзники. Путин лидер своей страны и я говорю: лучше идти вместе с Россией, чем без нее и, если Россия поможет нам в борьбе против ИГИЛ, борьба с которым – есть главная наша задача, и с исламским терроризмом во всем мире – что главное для мира, то это хорошо – идти вместе с Россией».
По мнению Соломона Манна, с высказывания Трампа все понятно и абсолютно все соответствует ожиданиям, которые сложились еще до выборов, учитывая приоритеты именнно США и американского народа. «Во взглядах Трампа нет никакого «бинома Ньютона» - все логично и объяснимо», – резюмировал эксперт.