Манн: трагедия в Канаде шокировала Трюдо, который раскритиковал Трампа за его решение о мигрантах



Известный израильский



По словам Соломона Манна, однако, арестованные стрелявшие принадлежат также к мусульманской общине: двое студентов – выходцы из Марокко, открывшие стрельбу по молящимся, кричали «Аллах акбар». Как власти собираются объяснять гражданам происшедшее – совершенно непонятно, тем более что сам Трюдо похоже серьезно сбит с толку, считает эксперт.



«После его прочувствованной речи против Дональда Трампа, с признаниями в любви к мусульманам и заверениями что «двери Канады всегда открыты для мусульман», канадцы видимо ожидали, что мусульмане изберут совершенно иные цели на американском континенте и вдруг – такое...», – написал эксперт. Отметим, что в результате нападения вооруженных людей в масках шесть человек погибли и восемь были ранены во время службы в мечети.

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Горячая тема: Мартиненко: перш ніж подзвонити Путіну Трамп провів телефонну розмову з Порошенко Известный израильский политический эксперт Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что канадский президент Джастин Трюдо и «левое» правительство после вчерашнего расстрела молившихся в соборной мечети в Квебеке, поспешили назвать это действие постыдной террористической атакой против мусульман.По словам Соломона Манна, однако, арестованные стрелявшие принадлежат также к мусульманской общине: двое студентов – выходцы из Марокко, открывшие стрельбу по молящимся, кричали «Аллах акбар». Как власти собираются объяснять гражданам происшедшее – совершенно непонятно, тем более что сам Трюдо похоже серьезно сбит с толку, считает эксперт.«После его прочувствованной речи против Дональда Трампа, с признаниями в любви к мусульманам и заверениями что «двери Канады всегда открыты для мусульман», канадцы видимо ожидали, что мусульмане изберут совершенно иные цели на американском континенте и вдруг – такое...», – написал эксперт. Отметим, что в результате нападения вооруженных людей в масках шесть человек погибли и восемь были ранены во время службы в мечети.