валюта
СпецтемаВоевавшего за «ЛДНР» бразильца избили сокамерники в СИЗО Киева

Манн: выберите у себя такого, как Трамп и не будете завидовать

Манн: выберите у себя такого, как Трамп и не будете завидовать
Израильский политический эксперт Соломон Манн объяснил, почему ему импонирует политика 45-го президента США Дональда Трампа. По его мнению, позитивно относится к Трампу можно хотя бы потому что он кинулся исполнять предвыборные обязательства. Именно поэтому ругать Трампа за честность, ответственность перед своими избирателями и верность слову было бы неправильно. По словам эксперта, тот, кто хочет слышать критику в адрес Трампа просто завидует, что американский республиканец не его президент и ему обидно, что это он такой, а не, как ваши президенты.

«Я безразлично отношусь к тому, что Трамп по большому счету плевать хотел на интересы Израиля, но вы забываете, что именно об этом я и писал перед выборами. Вспомните, я даже посетовал, что не знаю толком, что лучше для Израиля – Трамп, который хвалит Израиль, но опасен для нашей страны стократ более Хилари, или Клинтон, ненавидящая нашу страну, но разваливающая Америку до такой степени, что Израилю не надо будет с ней считаться? Выиграл Трамп и даже мелочи в пользу Израиля мне хватит – лишь бы не вредил», – написал Соломон Манн.

По его словам, Трамп не ставит в грош Украину, Израиль, Францию и даже Германию и именно так он и должен поступать: он президент США, а не Украины, Израиля и Франции. Надо сделать так, чтобы наши президенты так же защищали интересы своей страны, как Дональд Трамп защищает интересы своей и все будет отлично.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер объяснил, почему лгут те, кто блокирует поезда с углем
Важное за сутки
29 янв 2017
10282

Эксперт: политика Трампа приведет к тому, что проведенная Россией сделка, грозит обвалиться уже в феврале

Известный израильский политический обозреватель на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что новый призыв президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой!» звучит, как «Сделаем

29 янв 2017
6570

Пользователи посоветовали Лорак срочно пройти курсы фотошопа

Ани Лорак очень любит на своих страницах в соцсетях выкладывать снимки с отдыха, демонстрируя свою «безупречную» фигуру, однако смекалистые пользователи быстро вывели певицу на чистую воду, передает

Последние новости

Влада Грузії не виключає відновлення дипломатичних стосунків з РФ

Новий тиждень в Україні ознаменується мінливою погодою

Литва требует у России Калининградскую область, а РФ – Вильнюсский край

Вашингтон підраховує шанси Москви у випадку ядерного удару по РФ

Мартиненко: перш ніж подзвонити Путіну Трамп провів телефонну розмову з Порошенко

КРИМський бандерівець: на що став схожий півострів за роки окупації

У ВР розповіли про майбутні проблеми реформи освіти в українських школах

Кремль прокоментував заяву литовської влади про відторгнення Калінінграду

В Росії більше не цікавляться «ДНР» та «ЛНР»

В Украине появился политик, который хочет «переплюнуть» Тимошенко, Ляшко, Гриценко, – блогер

Эксперт: парламент должен немедленно убрать глупость, которую принял с подачи Савченко

В Кремлі вважають, що в США відбувся розкол через нового президента

Трамп звинуватив Маккейна у планах почати Третю світову війну

Волонтер повідомив про плани Росії нанести по Україні ракетні удари

Боєць АТО розповів про наміри ЗСУ продовжувати наступальні дії до звільнення усього Донбасу

Трагедія у мечеті Квебеку: невідомі розстріляли людей, п’ятеро загиблих

Клінтон заявила, що підтримує критиків міграційної політики Трампа

В МЗС розповіли, коли суд в Гаазі розпочне розглядати позов України до Росії

Фиаско миграционной политики Германии

Панихиду по украинскому поэту-иммигранту почтил своим присутствием Президент

 Новости за день