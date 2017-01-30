Манн: выберите у себя такого, как Трамп и не будете завидовать

Израильский политический эксперт Соломон Манн объяснил, почему ему импонирует политика 45-го президента США Дональда Трампа. По его мнению, позитивно относится к Трампу можно хотя бы потому что он кинулся исполнять предвыборные обязательства. Именно поэтому ругать Трампа за честность, ответственность перед своими избирателями и верность слову было бы неправильно. По словам эксперта, тот, кто хочет слышать критику в адрес Трампа просто завидует, что американский республиканец не его президент и ему обидно, что это он такой, а не, как ваши президенты.
«Я безразлично отношусь к тому, что Трамп по большому счету плевать хотел на интересы Израиля, но вы забываете, что именно об этом я и писал перед выборами. Вспомните, я даже посетовал, что не знаю толком, что лучше для Израиля – Трамп, который хвалит Израиль, но опасен для нашей страны стократ более Хилари, или Клинтон, ненавидящая нашу страну, но разваливающая Америку до такой степени, что Израилю не надо будет с ней считаться? Выиграл Трамп и даже мелочи в пользу Израиля мне хватит – лишь бы не вредил», – написал Соломон Манн.
По его словам, Трамп не ставит в грош Украину, Израиль, Францию и даже Германию и именно так он и должен поступать: он президент США, а не Украины, Израиля и Франции. Надо сделать так, чтобы наши президенты так же защищали интересы своей страны, как Дональд Трамп защищает интересы своей и все будет отлично.