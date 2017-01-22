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Манн: Россия таки уговорила Турцию, Асад возвращается к власти

Манн: Россия таки уговорила Турцию, Асад возвращается к власти
Начинается процесс урегулирования сирийского вопроса. На конференцию в Астане прибыли делегации Ирана, Турции, России и сирийской оппозиции, также в Астану сегодня утром прибыл Стефан де Мистура, спецпосланник ООН. Об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет блогер и политический обозреватель Соломон Манн, передает replyua.net.

По словам Соломона Манна, путем больших затянувшихся переговоров России удалось уговорить Турцию принять Асада и Турция сняла свои возражения о том, чтобы лидер Сирии оставался у власти, хотя еще месяц назад президент Турции Ердоган публично заявил, что для Турции принципиальный вопрос устранение Асада.

«Пока переговоры за закрытыми дверями ведут крупные государства, а вечером к ним присоединятся сирийцы и ООН. В переговорах, возможно, примет участие посол США в Казахстане. Весь процесс проходит под патронажем Нурсултана Назарбаева – президента Казахстана», – написал Соломон Манн. Отметим, что сегодня начались последние приготовления к переговорам по урегулированию военного конфликта в Турции, сами же переговоры состоятся завтра, 23 января.
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