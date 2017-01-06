Эксперт: Россия решила еще раз продемонстрировать свою военно-морскую мощь

Как передает replyua.net, известный израильский политический эксперт Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал информацию о возвращении в Россию не безызвестного в соцсетях крейсера «Адмирал Кузнецов».
По словам Соломона Манна, россиянам еще раз придется тащить на буксире свой горе-авианосец через Гибралтар, после чего он встанет на очередной многолетний «плановый» ремонт в порту приписки. Манн считает, что самая тяжелая часть операции по освобождению Сирии закончена, Алеппо взят и зачищается от оппозиции, мирное население возвращается в город и даже уже успело справить Новый год, что было немыслимо последние три года с самого начала кровавой «арабской весны».
«Корабли, которые наделали столько шума и принесли столько расходов и столько позора России – больше не нужны, могут уже возвращаться домой. «Кулаков» – тот еще в ноябре тихо слинял, остальным предстоит обратный путь. Если ветер будет попутным надо использовать матросские подштанники для ускорения. Попутного ветра, российская гроза морей, оснащенная подводными истребителями!», – подытожил эксперт.