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Эксперт: Трамп жестко возьмется за Украину и превратит ее в течение 4-5 лет в конкурентоспособную страну

Эксперт: Трамп жестко возьмется за Украину и превратит ее в течение 4-5 лет в конкурентоспособную страну
Известный израильский политический эксперт Соломон Манн на своей странице в Facebook спрогнозировал шаги и решения избранного президента США Дональда Трампа относительно Украины.

По словам эксперта, в Украине Трамп хотел бы наладить мир и оставить Украину за США, предварительно отколов страну от Европы. Потому Трампу вполне нравится та предательская позиция, которая сопровождает отношения Украины с ЕС. «ЕС, как будто, специально делает все возможное, чтобы разочаровать и отвернуть от себя Украину, а Трамп будет терпеливо ждать, когда Украина отчается и тогда предложит ей свою дружбу и покровительство», – спрогнозировал Соломон Манн.

Эксперт считает, что Трамп хочет решить еще и вопрос военного конфликта Украины и России. Вполне возможно, что Трамп захочет решить вопрос Донбасса за счет Крыма, иными словами: предложит Путину оставить в покое Донбасс, а Крым не станет вообще упоминать, как и предусмотрено Минскими соглашениями. По мнению Соломона Манна, такой вариант сразу не пройдет: Украина будет пока что выступать с критикой по поводу Крыма и по этой же причине и Россия такой план отвергнет, ибо она ожидает признания Крыма за собой. Начнется упорная и длительная борьба, в которой Трампу нет равных и в конечном итоге США настоя на своем, ведь на их стороне деньги.

«Трамп не станет возиться с намеками и просьбами, а скорее всего жестко и круто возьмется за Украину и превратит ее в течение 4-5 лет в конкурентоспособную страну, имеющую какой-то потенциал на будущее, если конечно украинцы снова с ним не испортят отношения какой-то новой глупостью в политике», – подытожил Манн.
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