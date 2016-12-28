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Эксперт: Перемирие в Сирии сегодня как никогда близко

Эксперт: Перемирие в Сирии сегодня как никогда близко
Президент Турции Эрдоган и президент России Путин обсудили совместный план полного прекращения огня в Сирии. По мнению израильского эксперта Соломона Манна, этот план не касается ИГИЛ, обсуждались лишь условия прекращения огня с так называемой «вооруженной оппозицией режиму Асада». Турция согласилась на условия предложенные Россией, которые включают поэтапное прекращение огня на всей территории Сирии, размежевание с конструктивной оппозицией и затем проведение окончательных переговоров в Астане под патронажем Президента Нурсултана Назарбаева.

«Несмотря на общее согласие, которого добился в этом месяце премьер Израиля Натанияху в ходе своего визита в Азербайджан и Казахстан и интенсивных телефонных переговоров с курдами, Путиным и Чавушоглу, последний все же заявил, что Турция считает Асада важным препятствием для переговоров и не верит, что пока во главе Сирии находится Асад возможно примирение сторон», – прокомментировал Манн.

Эксперт отмечает, что, тем не менее, первый шаг сделан и вполне возможно, что перемирие состоится. Это даст сразу 100% гарантию успеха в том, что ИГИЛ в Сирии будет либо уничтожен, либо вытеснен с сирийской территории. Соломон Манн спрогнозировал, что оппозиции будет предложена широкая курдская автономия на условиях прекращения поддержки курдских партий в Турции и отказа от провозглашения своего государства, а также ограниченная автономия суннитских общин в Сирии без федерализации страны.
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