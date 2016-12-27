Манн: Фельдман предложил простой способ вернуть нормальные отношения Украины с Израилем

Соломон Манн на своей странице в Фейсбуке пишет, что депутат Верховной Рады Украины Александр Фельдман предложил сегодня простой способ вернуть нормальные отношения Украины с Израилем, - передает replyua.net.
Манн пишет: «Депутат Рады Фельдман предложил простой способ вернуть нормальные отношения Украины с Израилем: просто перевести посольство Украины в Иерусалим. Возможно, что это и не вернет доверия Израиля к Украине, но, по крайней мере, отношения смогут вернуться на прежний уровень, и Израиль не будет предпринимать «зеркальных мер» против Украины».
Как сообщалось ранее, В прошлую пятницу представители Украины в ООН поддержали резолюцию Совбеза ООН, признающую израильские постройки и поселения на палестинских территориях, захваченных в ходе войны 1967 года, незаконными и требующую их полного освобождения. Премьер-министр Израиля жестко отреагировал на эти действия Украины, а также еще одиннадцати стран, поддержавших резолюцию и пообещал, что «все, кто голосовал «за» об этом сильно пожалеют». На следующий день после этого заявления премьер-министр Украины Владимир Гройсман отменил свой визит в Израиль.