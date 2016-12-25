Соломон Манн: Ту-154 – это не самолет, это летающий гроб

Как передает replyua.net, известный израильский политический обозреватель и эксперт прокомментировал новость о том, что упал в море, вылетевший из Сочи самолет Ту-154, на котором летели в Сирию журналисты федеральных телеканалов и команда «гуманитарной поддержки»: врачи, артисты, в частности ансамбль Александрова, для празднования новогодних праздников российского «контингента» и налаживания культурного диалога с Сирией.
По информации Соломона Манна, самолет исчез с радаров в течение получаса, после чего его обломки были обнаружены в море. Погибли 84 пассажира и 8 челнов экипажа. «Причина крушения самолета пока непонятна, но меня крайне удивляет этот идиотизм передвигаться на допотопных советских самолетах, давно уже непригодных к современным полетам», – прокомментировал эксперт в Facebook.
Соломон Манн отмечает, что ему уже довелось лететь с правительством Казахстана в 2010 году на Ту-134, после чего он был в полном ужасе. «После этого полета я пришел к выводу, что это не самолет, это летающий гроб. Мои соболезнования семьям погибших, никому не пожелаю этой трагедии, – подытожил Манн.