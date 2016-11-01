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Манн: пенсионная система РФ убивает ее экономику

Манн: пенсионная система РФ убивает ее экономику
Соломон Манн сегодня пишет о том, что Россия находится на 65 месте из 96 стран по размеру пенсий по подсчетам издания «Известия», а ее пенсионная система построена таким образом, что лишь убивает экономику страны – об этом сообщает replyua.net.

Блогер отмечает: «Средняя пенсия в РФ составляет 12,8 тысяч рублей, хотя в Израиле этот показатель 3-й в мире – 98.000 рублей. При этом, надо иметь в виду, что, если в Израиле пенсионные фонды составляют львинную долю из национальных накоплений и застрахованы в наиболее надежных и защищенных банках и фондах мира, российские пенсионные фонды полностью съедены и даже выплаты третий год подряд замораживаются и пожираются раздутым бюджетом. Таким образом, пенсии не оздоравливают экономику как в свободном мире, а наоборот - убивают ее, так как платятся из бюджета, ложась бременем на население».

По мнению Манна, единственное, что все еще служит утешением для российских пенсионеров – пенсионный возраст: 60 лет для мужчин и 55 для женщин. В Израиле мужчины идут на пенсию в возрасте 67 лет, а женщины - 62 года, однако Минфин собирается уравнять права мужчин и женщин, назначив 67 лет и одним, и другим.

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