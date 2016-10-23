валюта
СпецтемаБлогер: Сім’я терориста Мотороли з українськими документами, а паспорти «ДНР», виходить, для лохів | Посетите новый финансовый форум

Информация подтвердилась: Французские «Мистрали» пришли в Россию через Египет

Информация подтвердилась: Французские «Мистрали» пришли в Россию через Египет
Как передает replyua.net, заказанные во Франции военные корабли класса «Мистраль», которые французы отказались отдавать России в связи с санкциями, действительно были куплены Египтом для России. По словам израильского аналитика Соломона Манна, заплатить почти миллиард долларов за два судна, которые еще на миллиард надо оснащать и еще на миллиард вооружать – просто не по карману довольно бедному Египту.

«Кроме того, «Мистрали» – десантные суда, предназначенные для дальних походов и высадок, а военная доктрина Египта совершенно не содержит подобных элементов. Весь спецназ Египта может уместиться в офицерской кают-кампании «Мистраля». Поэтому с самого начала было очевидно: сговор Олланда с Путиным предусматривает запасной вариант. Очень кстати подвернулось улучшение российско-египетских отношений – Россия оказала моральную поддержку египетским военным против исламистской «арабской весны» и взаимоотношения Россия-Египет вышли на весьма доверительный уровень», – считает Соломон Манн.

По тому, как в Египте и России принялись опровергать реплику польского министра обороны о продаже «Мистралей» за 1 доллар – ясно, что «нет дыма без огня», ведь на вполне серьезные обвинения российская пресса и власти реагируют совершенно безразлично. В любом случае, объективная информация вполне совпадает с субъективной. Египет, у которого не хватает денег на горючее для самолетов, собирается по официальным сведениям заключать миллиардную сделку на палубные вертолеты и дооборудование «Мистралей». Ясно, что эти деньги Египту сперва должен был бы кто-то дать, прежде, чем он передал бы такую немыслимую для Египта сумму России.

«Польский министр не сотрясает зря воздух и то, что он сказал прессе имеет неопровержимые подтверждения разведданными. Олланд сперва подыграл Путину, заключив с ним отступную сделку, а потом подыграл ему, четко выполнив договор и передав недавно и второй «Мистраль» египтянам, хотя заведомо было понятно для кого это покупается. В результате Россия получила Мистрали почти на 200 миллионов евро дешевле», – подытожил Манн.

Горячая тема: Блогер: Сім’я терориста Мотороли з українськими документами, а паспорти «ДНР», виходить, для лохів
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
22 окт 2016
42677

Блогер: Сім’я терориста Мотороли з українськими документами, а паспорти «ДНР», виходить, для лохів

Як передає replyua.net, відомий український блогер і журналіст Дмитро Вовнянко розповів, що дружина вбитого бойовика Мотороли має український паспорт, більше того, навіть донька терориста, народжена

22 окт 2016
31792

Порошенко закрыл рот не только Путину, но и всем критикам, показав, что для него на первом месте Украина – блогер

Президент Украины Петр Порошенко на этой неделе вновь доказал свою преданность Украине и украинскому народу. И это все на фоне постоянных криков внутренних политических врагов Украины: Савченко,


Свежие новости

Китайцы безвозмездно предоставили Украине машины «скорой помощи»

Сирійський багатоженець живе в Німеччині, отримуючи 30 тисяч євро в місяць від влади

Хэллоуин в Украине: как его отпразднуют в разных городах?

Ежедневно в Украине умирает 9 человек от отравления качественным алкоголем

На КПП «Марьинка» образовалась огромная очередь

Украинские нардепы пожаловались на слишком высокие цены

Моторолі в «ДНР» знайшли заміну

Александр Усик стал лучшим боксером года

Тарифы на отопление: во сколько обойдется тепло в доме?

Пловцы из Украины установили новые рекорды и завоевали пять медалей на Кубке мира

Эксперт: власть никогда не скажет, чем закончится повышение тарифов для населения

Жителей Киева ждут новые штрафы

Дональд Трамп сообщил, чего от него ждать в его первые 100 дней президентства

Сотник: великий полководец позади Шварценеггера

В Москве установили памятник Яшину с неверными датами

Турция готовится к бомбардировкам в Ираке

Олешко: Не такі страшні кремлівські гниди, як власні воші, які плигають в Україні

Социолог: о покойниках плохо не говорят, но бывают исключения

Каспаров: нереализованные ожидания Майдана

Киевские врачи провели уникальную операцию

 Новости за день