Информация подтвердилась: Французские «Мистрали» пришли в Россию через Египет

Как передает replyua.net, заказанные во Франции военные корабли класса «Мистраль», которые французы отказались отдавать России в связи с санкциями, действительно были куплены Египтом для России. По словам израильского аналитика Соломона Манна, заплатить почти миллиард долларов за два судна, которые еще на миллиард надо оснащать и еще на миллиард вооружать – просто не по карману довольно бедному Египту.
«Кроме того, «Мистрали» – десантные суда, предназначенные для дальних походов и высадок, а военная доктрина Египта совершенно не содержит подобных элементов. Весь спецназ Египта может уместиться в офицерской кают-кампании «Мистраля». Поэтому с самого начала было очевидно: сговор Олланда с Путиным предусматривает запасной вариант. Очень кстати подвернулось улучшение российско-египетских отношений – Россия оказала моральную поддержку египетским военным против исламистской «арабской весны» и взаимоотношения Россия-Египет вышли на весьма доверительный уровень», – считает Соломон Манн.
По тому, как в Египте и России принялись опровергать реплику польского министра обороны о продаже «Мистралей» за 1 доллар – ясно, что «нет дыма без огня», ведь на вполне серьезные обвинения российская пресса и власти реагируют совершенно безразлично. В любом случае, объективная информация вполне совпадает с субъективной. Египет, у которого не хватает денег на горючее для самолетов, собирается по официальным сведениям заключать миллиардную сделку на палубные вертолеты и дооборудование «Мистралей». Ясно, что эти деньги Египту сперва должен был бы кто-то дать, прежде, чем он передал бы такую немыслимую для Египта сумму России.
«Польский министр не сотрясает зря воздух и то, что он сказал прессе имеет неопровержимые подтверждения разведданными. Олланд сперва подыграл Путину, заключив с ним отступную сделку, а потом подыграл ему, четко выполнив договор и передав недавно и второй «Мистраль» египтянам, хотя заведомо было понятно для кого это покупается. В результате Россия получила Мистрали почти на 200 миллионов евро дешевле», – подытожил Манн.
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