валюта
СпецтемаБлогер дал достойный ответ брату Михалкова, российскому режиссеру Андрею Кончаловскому | Посетите новый финансовый форум

Только Путину санкции нипочем, а россияне стали меньше тратить и самое главное – меньше есть из магазинов

Только Путину санкции нипочем, а россияне стали меньше тратить и самое главное – меньше есть из магазинов
Известный израильский эксперт Соломон Манн на своей странице в Facebook пишет, что Россия переходит на подножный корм, как говаривал Аркадий Райкин – заводит садики огородики и дачи не в целях отдыха от города, а в целях прокорма. Падение уровня жизни почти на 30% в связи с санкциями и расстройством экономики становится очевидным по ассортименту – россиянам становится не по карману продукты с магазинов, передает replyua.net.

«Готовая продукция и полуфабрикаты снижают продажи на 25-30%, а продажи необработанных продуктов выросли почти на 7%. На 35-38% снизилось посещение кафе, ресторанов, парков развлечений. Однако на прежнем уровне стоит посещение прайм заведений, приобретение предметов роскоши и так далее. При том, что россияне стали жить намного беднее, как это ни кажется странным, падение значительно оздоровило экономику России и рейтинговые агентства стали повышать кредитные рейтинги банков, предприятий и России в целом. Что касается самих россиян, то их не очень задевает этот переход на подножный корн. С привычным рабским оптимизмом они говорят «и не такое переживали». Сейчас все равно намного лучше, чем в 90-х и конечно традиционное «Спасибо Путину», как некогда «Спасибо партии родной», – прокомментировал Соломон Манн.

Горячая тема: Блогер: Сім’я терориста Мотороли з українськими документами, а паспорти «ДНР», виходить, для лохів
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
22 окт 2016
30488

Блогер: Сім’я терориста Мотороли з українськими документами, а паспорти «ДНР», виходить, для лохів

Як передає replyua.net, відомий український блогер і журналіст Дмитро Вовнянко розповів, що дружина вбитого бойовика Мотороли має український паспорт, більше того, навіть донька терориста, народжена

22 окт 2016
26869

Порошенко закрыл рот не только Путину, но и всем критикам, показав, что для него на первом месте Украина – блогер

Президент Украины Петр Порошенко на этой неделе вновь доказал свою преданность Украине и украинскому народу. И это все на фоне постоянных криков внутренних политических врагов Украины: Савченко,


Свежие новости

Дональд Трамп сообщил, что от него ждать в его первые 100 дней президентства

Сотник: великий полководец позади Шварценеггера

В Москве установили памятник Яшину с неверными датами

Турция готовится к бомбардировкам в Ираке

Олешко: Не такі страшні кремлівські гниди, як власні воші, які плигають в Україні

Социолог: о покойниках плохо не говорят, но бывают исключения

Каспаров: нереализованные ожидания Майдана

Киевские врачи провели уникальную операцию

Портников: несомненно, Путин войдет в историю

Названы страны с самым дорогим и самым дешевым бензином

Сальма Хайек рассказала о домогательствах со стороны Трампа

Панфилов: РФ никогда не выполнит своих обязательств

Немцы начали строительство завода в Ивано-Франковской области

Сатирика Задорнова госпитализировали прямо со сцены

Эксперт: Анкара и Москва обменялись совсем недружественными заявлениями

Рейтинг самых популярных украинских музыкантов

Кох: в Кремль пришла новая «печалька»

Гидрометцентр: на севере и западе страны пройдут дожди

Пономарь: большое НАТОвское утро

Стала відомою причина примусового повернення білоруського літака до Києва

 Новости за день