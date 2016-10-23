Только Путину санкции нипочем, а россияне стали меньше тратить и самое главное – меньше есть из магазинов



Известный израильский эксперт



«Готовая продукция и полуфабрикаты снижают продажи на 25-30%, а продажи необработанных продуктов выросли почти на 7%. На 35-38% снизилось посещение кафе, ресторанов, парков развлечений. Однако на прежнем уровне стоит посещение прайм заведений, приобретение предметов роскоши и так далее. При том, что россияне стали жить намного беднее, как это ни кажется странным, падение значительно оздоровило экономику России и рейтинговые агентства стали повышать кредитные рейтинги банков, предприятий и России в целом. Что касается самих россиян, то их не очень задевает этот переход на подножный корн. С привычным рабским оптимизмом они говорят «и не такое переживали». Сейчас все равно намного лучше, чем в 90-х и конечно традиционное «Спасибо Путину», как некогда «Спасибо партии родной», – прокомментировал Соломон Манн.



Горячая тема: Блогер: Сім’я терориста Мотороли з українськими документами, а паспорти «ДНР», виходить, для лохів Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Известный израильский эксперт Соломон Манн на своей странице в Facebook пишет, что Россия переходит на подножный корм, как говаривал Аркадий Райкин – заводит садики огородики и дачи не в целях отдыха от города, а в целях прокорма. Падение уровня жизни почти на 30% в связи с санкциями и расстройством экономики становится очевидным по ассортименту – россиянам становится не по карману продукты с магазинов, передает replyua.net «Готовая продукция и полуфабрикаты снижают продажи на 25-30%, а продажи необработанных продуктов выросли почти на 7%. На 35-38% снизилось посещение кафе, ресторанов, парков развлечений. Однако на прежнем уровне стоит посещение прайм заведений, приобретение предметов роскоши и так далее. При том, что россияне стали жить намного беднее, как это ни кажется странным, падение значительно оздоровило экономику России и рейтинговые агентства стали повышать кредитные рейтинги банков, предприятий и России в целом. Что касается самих россиян, то их не очень задевает этот переход на подножный корн. С привычным рабским оптимизмом они говорят «и не такое переживали». Сейчас все равно намного лучше, чем в 90-х и конечно традиционное «Спасибо Путину», как некогда «Спасибо партии родной», – прокомментировал Соломон Манн.