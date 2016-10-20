Соломон Манн: Исход сирийской войны может решиться в ближайшую неделю

Израильский эксперт Соломон Манн считает, что западная коалиция позволила основным силам ИГИЛ с полным вооружением выйти из Мосула и уйти в направлении Ракки. В иное время это стало бы настоящей сенсацией, но сейчас, когда истинное лицо всех сторон Сирийского узла давно уже расшифровано и выставлено грязными пятнами наружу, добавить в принципе нечего – побеждать исламский террор никто не жаждет и все слова на эту тему не более чем ложь.
«Неизвестно, долго ли местное население сможет удерживать позиции без основных сил террористов, но ясно, что после их ухода судьба Мосула решена – он довольно быстро будет взят войсками коалиции. Вполне естественно, что следующей целью станет вторжение коалиции в Сирию, причем брать Ракку они похоже и не собираются. Зачем резать курочку, которая несет золотые яйца? Ракка будет стоять в осаде, США объявят над своими позициями бесполетную зону, вытеснив сирийскую армию и путинских егерей на старые позиции. Таким образом появится, как я писал полгода назад, зона влияния США на территории собственно Сирии, в которой свободно будут размещаться все силы террористов от ИГИЛ до Джабхат аль Нусра. Географически такая зона отсечет иранские группировки, которые в Мосуле готовы помогать американцам, но в Сирии – наоборот, помогут хитрому изгою Путину», – написал Соломон Манн в Facebook.
По его мнению, одновременно с этим, западная коалиция усиливает давление на Россию, требуя прекратить военные действия в Алеппо, поскольку понимают, что если Алеппо будет взят, сирийская армия Асада и русские успеют к Ракке первыми и США не смогут нарушить надолго устава ООН и откровенно вторгнуться в чужую страну без какого-либо оправдания своего пребывания. Западу необходимо любыми средствами задержать взятие Алеппо и они пускают в ход как обычно «защитников прав человека», которые помалкивали, когда шиитская милиция резала головы местному населению Фалуджи после ее взятия американцами.
Соломон Манн считает, что ЕС и США сейчас готовы угрожать России и новыми санкциями и даже каким-то военным решением вопроса, но они не могут скрыть страха – никто из коалиции не готов вступить в военные действия, в прямое столкновение даже с российскими сателлитами, не то, что с самой Россией. Не будь такого положения вещей, российские ржавые керогазы давно бы уже разметали в клочья – из-за этого страха намного более продвинутые и прекрасно оснащенные армии западных стран топчутся на месте и шарахаются в сторону, как только появляется российский самолет или танк. Положение страшно унизительное для военных, но вполне понятное для политиков, для которых один американский погибший солдат может означать проигранные президентские выборы, результат которых вот-вот станет понятен. Именно на этом играет Путин, направляя в Средиземное море стаю российских ржавых корыт, правда с вовсе не ржавыми грудами ракет.
«Исход противостояния решается в Алеппо. Если в ближайшую неделю юго-восточная окраина будет отбита – можно считать что 50% победы Асада и его российских покровителей обеспечено. Если нет – все будет зависеть от длительности сопротивления Мосула», – резюмировал Соломон Манн.
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