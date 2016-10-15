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Манн: Путин хотел показать военную «мощь» ВМФ РФ, а в итоге опозорился на весь мир

Манн: Путин хотел показать военную «мощь» ВМФ РФ, а в итоге опозорился на весь мир
Как передает replyua.net, израильский эксперт Соломон Манн прокомментировал новость о том, что русская эскадра с единственным оставшимся в ВМФ России авианосным крейсером «Адмирал Кузнецов» 1985 года постройки, вышла в поход в Средиземное море с целью его «патрулирования», как было заявлено в МО РФ.

«Атомный ракетный крейсер «Петр Великий» также идет с ним в паре, а еще конечно эскадра сопровождения, в основном состящая из десятка боевых буксиров, учитывая, что оба корабля более 10 часов хода не выдерживают ибо им разносит вдребезги кладку паровых котлов, а ремонт их может длиться до года, как мы уже видели на примере проданного Индии двойника «Адмирала Кузнецова», – написал Манн в Facebook.

По его словам, патрулирование Средиземного моря боевыми буксирами военно-морского флота РФ – это то еще комическое действо, показывающее военную «мощь» России в полной ее красе. «Я просто не представляю – для чего Путину этот позор, хотя допускаю мысль, что ему не сообщают о том, что мощнейшие корабли его флота иначе как с помощью буксиров обычно не передвигаются. Впрочем, на скорости 3-4 узла они двигаться могут, задействовав одну из 8 энергустановок. Короче говоря, российский плавучий склад боеприпасов на буксирной тяге приближается...», – резюмировал эксперт.

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