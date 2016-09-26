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Эксперт рассказал, кто подстрекает европейских лидеров отменить антироссийские санкции

Эксперт рассказал, кто подстрекает европейских лидеров отменить антироссийские санкции
Многие не понимают, почему европейцы так противятся санкциям против России и постоянно стремятся начать обсуждение их отмены. Известный израильский эксперт Соломон Манн считает, что европейский бизнес «стонет» от санкций и считает дни, когда санкции уже будут отменены. По мнению Манна, есть минимум десятки крупнейших немецких фирм, которые заработали в санкционном 2015 году в России 1.12 трлн. рублей, что на 5% больше, чем весь бюджет Украины этого года, цитирует Манна replyua.net.

Что самое удивительное, подчеркивает эксперт, европейцы смогли перевести заработанные деньги в Германию совершенно свободно, без драконовских условий ЦБ, без двойной конвертации, без бюрократических препон и скандальных требований «оставить деньги в стране». «Какой бы тоталитарной страной ни была Россия, она прекрасно понимает, какую роль играет защита инвестиций и считается страной благоприятной для инвестирования. И это только германские фирмы! Обороты итальянских голландских, британских, турецких и многих других хоть и меньше, но не на порядки», – отмечает Манн.

Для примера: итальянские бизнесмены раздражены потерей почти 3 млрд. евро в прошлом году, а всего, в обход санкций, заработали 7.6 млрд. евро – почти половина украинского бюджета, резюмировал Соломон Манн.

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