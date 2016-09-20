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Експерт: Кінець близько – росіяни почали жорстку економію на продуктах першої необхідності

Експерт: Кінець близько – росіяни почали жорстку економію на продуктах першої необхідності
Як передає replyua.net, таку думку на своїй сторінці в соцмережі Facebook висловив ізраїльський експерт Соломон Манн. За його словами, незважаючи на те, що рубль в Росії більше не відчуває падіння, а інфляція сповільнилася, зростання реальних доходів обнулилося. Це стало наслідком відмови від індексації зарплат і пенсій. Раніше росіяни ставилися до щорічних підвищень, як до усталеної традиції, а тепер виявилося що підвищення зарплати не варто чекати нікому.

«Тепер громадяни заощаджують на продуктах навіть при стабілізації продовольчої інфляції. Але попереду ще гірше! Без значущих реформ Путіну не зрушити Росію з мертвої точки», – написав Манн.

Статистика приватних доходів і внутрішнього попиту в серпні 2016 року виявилася гіршою за очікування економістів. Темпи падіння реальних доходів у річному вираженні прискорилися, а динаміка реальних зарплат, з урахуванням сезонності, в серпні обнулила повне зростання, досягнутий в першому півріччі. Сплеск споживання непродовольчих товарів в липні-серпні поєднується з тим, що більшість споживачів продовжують економити на харчах першої необхідності. Відновлення позитивної динаміки зарплат і приватного попиту до кінця року чекати не доводиться – особливо виходячи з останніх заяв ради директорів ЦБ.

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