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Рабинович: вот бы так в России, как в США, чтоб каждому по пистолету

Рабинович: вот бы так в России, как в США, чтоб каждому по пистолету
Известный российский оппозиционный журналист и блогер Слава Рабинович на своей странице в соцсети Facebook предлагает представить, что было бы, если бы в РФ, как в США, было разрешено ношение оружия и, естественно, применение его в самый подходящий момент.

«И вот сидите вы в своей квартире на Третьяковской, в вашем по-американски неприкосновенном жилище, и к вам – согласно Закону о Российской гвардии – без разрешения вваливается воспитанник Золотова из одноименной организации, а вы уже достали свой крупнокалиберный ствол из кладовки, да еще и жене в руки дали автомат «Узи», чтобы она решила проблему со второй волной, когда от первого убойного выстрела дым рассеется», – написал блогер.

В этом моменте он предлагает вспомнить обыски у лидеров оппозиции в мае 2012 года. «Помнится тогда у моего соседа по лестничной площадке Бориса Немцова хорошо искали. Я видел это сам. Вооруженных бойцов ОМОНа было порядка 20 человек, на одну квартиру Немцова. Кстати, по подсчетам некоторых аналитиков, в США среди ярых сторонников Трампа в частном владении есть примерно 60 миллионов стволов различного огнестрельного оружия. Неплохая сила, да? Вот бы в России так», – резюмировал Слава Рабинович.
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