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Из бюджета России в 2016 году на уничтожение «санкционных» продуктов выкинули 5 миллиардов рублей – блогер

Из бюджета России в 2016 году на уничтожение «санкционных» продуктов выкинули 5 миллиардов рублей – блогер
Об этом на своей странице в Facebook сообщил известный российский блогер Слава Рабинович, передает replyua.net. Конфискованы пенсионные накопления граждан за несколько лет, не проиндексированы пенсии по существующим выплатам, срезаны и так нищенские затраты бюджета на образование, здравоохранение и другие социальные нужды, но на уничтожение «санкционных» продуктов питания из бюджета выделили пять миллиардов рублей, написал блогер.

«В российском бюджете затраты на так называемую «оборону» и силовиков приближаются к 50%, чего не сможет выдержать ни один бюджет ни одной страны мира в среднесрочной перспективе, без настоящих экономических и социальных катаклизмов, и при этом на уничтожение «санкционных» продуктов питания из дырявого бюджета тратят пять миллиардов рублей. Для примера и понимания: весь годовой бюджет Барнаула за 2016 год составляет чуть менее 9 млрд рублей, а дефицит бюджета – 400 млн рублей, и при этом на уничтожение «санкционных» продуктов питания в бюджете страны нашли пять миллиардов рублей», – написал Рабинович.

По его словам, Россия, в своей недавней истории, пережила страшнейшие революции и войны, не один Голодомор, блокаду Ленинграда, послевоенный голод…, но на уничтожение «санкционных» продуктов питания наскребли пять миллиардов рублей из бюджета, который состоит из собранных у российского народонаселения налогов. «Бывали хуже времена, но не было подлей. Отольются Путину и его ОПГ… залуженной петлей», – резюмировал блогер.

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