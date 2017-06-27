Сергей Таран: Гужва – далеко не первый вымогатель, до него на этой афере уже «погорели»

Популярный в Украине блогер и политолог Сергей Таран на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что напрасно все раздули с главредом «Страна.юа» Игорем Гужвой целый скандал и прикрепили клеймо, что задержание Гужвы связано с политикой в стране.
По словам Сергея Тарана, на самом деле инцидент с Гужвой далеко не первый в стране и подобную аферу не раз попробовали реализовать не один десяток журналистов. Одним из самых ярких эпизодов есть то, что в 2013 году журналист Т. Чорноиван требовал от ректора Винницкого медицинского университета В. Мороза 400 тысяч гривен за то, чтобы опровергнуть ранее опубликованную информацию и прекратить дальнейшее тиражирование.
«Все разговоры и записи были задокументированы, дело дошло до суда и приговора. За деяния, которые инкриминировали журналисту он мог получить и штраф, и тюремное заключение и никакой политики в этом никто не увидел, - обычная «бытовуха», - написал Сергей Таран. Он добавляет, что Черноиван отделался только штрафом, но никто не гарантирует, что тоже самое наказание будет применено к товарищу Гужве.