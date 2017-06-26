валюта
СпецтемаРогозін влаштував істерику із-за допису українського блогера

Политолог: Макрон – это тот человек, которого не хватало Европе и надежный друг, в котором нуждалась Украина

Политолог: Макрон – это тот человек, которого не хватало Европе и надежный друг, в котором нуждалась Украина
Известный украинский политолог Сергей Таран на своей странице в Facebook рассказал, что важно со встречи Порошенко с Макроном. По словам политолога, если раньше в антироссийском фронте Франция была слабым звеном, то теперь это сильное звено. По количеству важных для Украины заявлений Макрон не уступил ни Меркель, ни Мэй, ни Трампу, а еще Макрон, несмотря на пестрые настроения во Франции, имеет абсолютную поддержку парламента, и поэтому качнуть его изнутри будет практически невозможно.

Сергей Таран отмечает, что Макрон дал четко в первую очередь товарищам из России, что «Нормандский формат», «Минский процесс», - все это остается в силе, и поэтому украинские дипломаты будут апеллировать к россиянам, понимая, что к ним так же апеллируют западные лидеры.

Политолог отметил, что президент Франции Макрон может стать тем человеком, которого не хватало Евросоюзу для сплочения и это единство только на руку Украине, ведь ее поддержка западными лидерами только усилится. «Для оценки активных международных встреч, которые сейчас проводит Украина, отмечу, что начиная с 2014, Киев не пошел ни на одну уступку, к которой нас подталкивала Москва и некоторые западные лидеры: Украина не переписывает Конституцию, не федерализирует страну, не амнистирует преступников, не проводит выборов в ОРДЛО», – резюмировал Сергей Таран.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Журналист: сегодня на 112-м и NewsOne была ночь живых мертвецов

Срочно: Эксперт рассказал, кто из президентов на самом деле самое большое зло Украины
Важное за сутки
26 июн 2017
12591

Новина про постачання Україні летального озброєння викликала істерику в Росії

Російська Федерація виступила категорично проти того, аби в Україну постачався будь-який вид зброї. Як інформує replyua.net з посиланням на РІА Новини, про це заявив перший заступник голови комітету

26 июн 2017
8419

В прямому ефірі пропагандист Соловйов познущався над українською мовою та «ненькою»

Російський пропагандист Володимир Соловйов висміяв українську мову під час своєї недільної передачі. Як інформує replyua.net, про це пишуть «Грані.ру». Коли дійшло до української теми, то Соловйов

26 июн 2017
8350

Политик: я был противником и чуть ли не врагом Порошенко, но нужно признать, что президент - сильная личность

Тарас Чорновил, известный украинский политик, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал переговоры Дональда Трампа и Петра Порошенко, сообщает replyua.net. По его словам, с Порошенко он знаком

Последние новости

Дональд Трамп прокоментував рішення Верховного суду щодо часткового поновлення дії міграційного указу

Политолог: Макрон – это тот человек, которого не хватало Европе и надежный друг, в котором нуждалась Украина

У Німеччині розповіли, коли буде мир на Донбасі

У суді заборонили перевірку декларації Ляшка

Кирилл Сазонов: у депутатов «Самопомичи» новая схема

Вот она пропаганда: в РФ заблокирован доступ к видео на сайте Елисейского дворца с заявлением президентов Франции и Украины

Керівник САП Холодницький вважає, що його прослуховують

У Лондоні оприлюднили план прав громадян Євросоюзу на території Великої Британії після Brexit

У Росії пригрозили заблокувати мессенджер Telegram

Суд продовжив арешт Насірова

Бирюков: Тимошенко не соберет столько клинических идиотов, чтобы преодолеть 5%-ый барьер

Нам вдалося досягти багатьох домовленостей – Порошенко про зустріч з Макроном

По Гужві готують нову підозру – заступниця Крюкова

Садовий відзвітував щодо сміттєвої проблеми у Львові

Десятки людей почали протест на кордоні з Румунією

Компанія-постачальник панелей для облицювання, через які трапилася масштабна пожежа в Лондоні, зробила заяву з цього приводу

У Мінфіні попросили не очікувати різке зростання мінімалки

Маленька перемога Трампа: Верховний суд переглянув рішення щодо міграційного указу президента США

У Євросоюзі посперечались через російський «Північний потік – 2»

МИД Беларуси вызвало на ковер посла Украины

 Новости за день