Политолог: Макрон – это тот человек, которого не хватало Европе и надежный друг, в котором нуждалась Украина

Известный украинский политолог Сергей Таран на своей странице в Facebook рассказал, что важно со встречи Порошенко с Макроном. По словам политолога, если раньше в антироссийском фронте Франция была слабым звеном, то теперь это сильное звено. По количеству важных для Украины заявлений Макрон не уступил ни Меркель, ни Мэй, ни Трампу, а еще Макрон, несмотря на пестрые настроения во Франции, имеет абсолютную поддержку парламента, и поэтому качнуть его изнутри будет практически невозможно.
Сергей Таран отмечает, что Макрон дал четко в первую очередь товарищам из России, что «Нормандский формат», «Минский процесс», - все это остается в силе, и поэтому украинские дипломаты будут апеллировать к россиянам, понимая, что к ним так же апеллируют западные лидеры.
Политолог отметил, что президент Франции Макрон может стать тем человеком, которого не хватало Евросоюзу для сплочения и это единство только на руку Украине, ведь ее поддержка западными лидерами только усилится. «Для оценки активных международных встреч, которые сейчас проводит Украина, отмечу, что начиная с 2014, Киев не пошел ни на одну уступку, к которой нас подталкивала Москва и некоторые западные лидеры: Украина не переписывает Конституцию, не федерализирует страну, не амнистирует преступников, не проводит выборов в ОРДЛО», – резюмировал Сергей Таран.