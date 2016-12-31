Сергей Таран: 2017-ый год станет для Украины годом холодного одиночества

Известный украинский политолог Сергей Тара на своей странице в соцсети Facebook спрогнозировал, что в новом году нашей стране придется не просто. Политолог подчеркнул, что за свободу в этом мире нужно непрерывно бороться, но ведь украинцы сами хотели, чтобы Украина стала субъектом, а не объектом международной политики, цитирует Тарана replyua.net.
По словам политолога, эта субъектность и значит – быть наедине со всем миром. Свобода – всегда холодная и суровая. Свободные люди ни на кого не надеются, а верят и полагают исключительно на свои силы. «Следующий год станет испытанием нашей свободы. Самое страшное, что может случиться в Украине может произойти из-за агрессии наших северных соседей и их союзников – террористы, цинизм и равнодушие. Наша задача – чтобы все лучшее рождалось в нашей стране – свобода, сила и ответственность. Это и станет самым надежным щитом от агрессора», – отметил политолог.
Сергей Таран советует украинцам быть сильными и ничего ни у кого не просить и тогда тот, кто возьмет себе на вооружение это правило, вдруг заметит, что все вокруг хотят вам помогать, а мир станет не таким уж и чужим.