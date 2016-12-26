Политолог: Украина не единственная в неоднозначной позиции в отношении израильских поселенцев

Известный украинский политолог Сергей Таран на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что позиция Украины в Совбезе ООН совпала с позицией США. После заседания в ООН Дональд Трамп заявил, что считает позицию администрации Барака Обамы в отношении Израиля неправильной и обещает «изменения в ООН».
«В самом же Израиле премьер-министр Нетаньяху замораживает отношения со странами, которые голосовали «за» резолюцию, а оппозиция говорит, что Нетаньяху ведет страну к изоляции. В ЕС, с одной стороны, хотели бы поддержать Израиль, но на фоне сирийского кризиса очень хотели бы не портить отношения с арабским миром», – считает Сергей Таран.
По его словам, отношение к Израилю – частый маркер в международном позиционировании многих других стран. Мир делится «вдоль» и «поперек» через отношение к Тель-Авиву, но, что точно однозначно, то это умение государства Израиль в сложнейшей геополитической ситуации без решающей помощи влиять на мировую политику, чтобы это уметь страна создала мощную армию, дисциплинированное общество и мощное лобби. Политолог подчеркивает, что израильтяне все это создавали еще с 1940-х, а украинцы начали строить такое общество только сейчас.