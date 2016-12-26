Политолог: Пока Москва удерживает в плену наших воинов, режиссера и журналиста, о каком сочувствии может идти речь?

Как передает replyua.net, известный украинский политолог Сергей Таран на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что еще бы каких-то пять назад украинцы сострадали бы вместе с россиянами, узнав о страшной трагедии над Черным морем, воды которого стали погребальной могилой для 94 россиян. Сегодня же гибридная война Владимира Путина все развернула на 180 градусов, лишив у украинцев малейшее сочувствие и высушив все слезы.
«Уникальное качество гибридной войны в том, что она разрушила границы между «мирными» и «немирными» профессиями. Потому гибридная война – это не о территориях или экономике – это о навязывании целого «русского мира», который навязывают не только военные, а и журналисты, и «деятели культуры», – написал Сергей Таран.
Политолог отмечает, что поэтому не стоит удивляться, что и наших журналистов, и деятелей культуры московиты воспринимают как солдат, - и потому в заложниках в Московии не только воины, а и режиссер, и журналист. Вот именно поэтому и в Украине никакого сочувствия к погибшим пропагандистам нет и не может быть, резюмировал политолог.