Политолог: Последние заявления молдавского Додона помогут украинцам лучше понять логику Запада

Как передает replyua.net, пророссийский кандидат в президенты Молдовы Игорь Додон заявил, что объединит страну через федерализацию, которая бы предусматривала предоставление Приднестровью особого статуса. Исходя с этой информации, украинский политолог Сергей Таран задается вопросом, что лучше для Украины, чтобы была единая федеральная Молдова с неопределенной геополитической ориентацией, или, как сейчас – был отдельный никем не признанный российский анклав с прямым военным присутствием Московии?
По мнению Сергея Тарана, вопрос не имеет однозначного ответа, но размышляя над ним, украинцы могут лучше понять логику Запада, который мягко давит на Украину с выборами в Донбассе, каждый раз затевая эту тему при малейшей возможности поторговаться.
«Точно можно сказать, что в случае победы Додона нас может ожидать сложный процесс объединения Молдовы, в котором будут скандалы, «победы или измены» внутри Молдовы и истерики Кремля, и своеобразная позиция международных партнеров, среди которых просто обязана быть и Украина», – резюмировал политолог.
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