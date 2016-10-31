Настануть нові вибори і народ не буде голосувати за ніщебродів, а віддасть свій голос за тих, хто дасть гроші

Як передає replyua.net, відомий український блогер та політолог Сергій Таран слушно підняв у Facebook тему того, що ж насправді хоче українське суспільство. В очікуванні нової виборчої компанії, як і всі 25 років вибудується черга виборців до кандидатів з проханнями та запитаннями, що ви нам дасте, що купите, як профінансуєте і одразу з’ясується, що обурений немислимими статками політиків народ не буде голосувати за ніщебродів.
«...А що ви зробите для округу? Під’їзд відремонтуєте? Дорогу? Грошей дасте? Ні? От, той кандидат хоч щось дає, а що цей зробить?... За цими діалогами швидко з’ясується, що люди у нас не лише хочуть, щоб політики були бідними, а й ще щоб будучи бідними, вони як чарівники діставали гроші з-за пазухи і роздавали людям. І не тільки на мажоритарних округах, бо є ще політична реклама, без якої люди просто не дізнаються, що якісь-там політики взагалі існують», – написав Сергій Таран у Facebook.
Він зауважив, що, звісно, це стосується не всіх виборців, але ж обурюються –всі! І справжні зміни стануться тоді, коли обурюватимуться ті, які від політиків очікують не грошей з гречкою, а якісних законів, і таких розгніваних громадян стане абсолютна більшість.
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