Настануть нові вибори і народ не буде голосувати за ніщебродів, а віддасть свій голос за тих, хто дасть гроші



Як



«...А що ви зробите для округу? Під’їзд відремонтуєте? Дорогу? Грошей дасте? Ні? От, той кандидат хоч щось дає, а що цей зробить?... За цими діалогами швидко з’ясується, що люди у нас не лише хочуть, щоб політики були бідними, а й ще щоб будучи бідними, вони як чарівники діставали гроші з-за пазухи і роздавали людям. І не тільки на мажоритарних округах, бо є ще політична реклама, без якої люди просто не дізнаються, що якісь-там політики взагалі існують», – написав Сергій Таран у Facebook.



Він зауважив, що, звісно, це стосується не всіх виборців, але ж обурюються –всі! І справжні зміни стануться тоді, коли обурюватимуться ті, які від політиків очікують не грошей з гречкою, а якісних законів, і таких розгніваних громадян стане абсолютна більшість.



Горячая тема: Пионтковский: ждем начала грандиозного спектакля Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Як передає replyua.net , відомий український блогер та політолог Сергій Таран слушно підняв у Facebook тему того, що ж насправді хоче українське суспільство. В очікуванні нової виборчої компанії, як і всі 25 років вибудується черга виборців до кандидатів з проханнями та запитаннями, що ви нам дасте, що купите, як профінансуєте і одразу з’ясується, що обурений немислимими статками політиків народ не буде голосувати за ніщебродів.«...А що ви зробите для округу? Під’їзд відремонтуєте? Дорогу? Грошей дасте? Ні? От, той кандидат хоч щось дає, а що цей зробить?... За цими діалогами швидко з’ясується, що люди у нас не лише хочуть, щоб політики були бідними, а й ще щоб будучи бідними, вони як чарівники діставали гроші з-за пазухи і роздавали людям. І не тільки на мажоритарних округах, бо є ще політична реклама, без якої люди просто не дізнаються, що якісь-там політики взагалі існують», – написав Сергій Таран у Facebook.Він зауважив, що, звісно, це стосується не всіх виборців, але ж обурюються –всі! І справжні зміни стануться тоді, коли обурюватимуться ті, які від політиків очікують не грошей з гречкою, а якісних законів, і таких розгніваних громадян стане абсолютна більшість.