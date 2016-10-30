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Сергій Таран: Після оприлюднення декларацій в Україні може посилитися «шаріковщина»

Сергій Таран: Після оприлюднення декларацій в Україні може посилитися «шаріковщина»
Як передає replyua.net, український політолог вважає, що українці по різному можуть відреагувати на статки українського бомонду і зробити різні висновки від е-декларування. В країні, де багатство вважалося «злом», де права власності не існувало, а «жаба» є національною твариною, наслідки та суспільні настрої можуть бути непередбачувані.

На думку Сергія Тарана, найбільш оптимістичний сценарій буде, якщо люди усвідомлюють, що основна проблема, не в тому, що політики мають високі статки, а в тому, що існує невідповідність між їх прибутками і видатками. Результатом стане посилення політичної відповідальності та верховенство права.

Не можна виключати й песимістичний сценарій: підглядання за чужими статками обернеться посиленням «шаріковщини», бажанням заради «справедливості» все забрати і поділити. Результатом стане масова реінкарнація комуно-соціалістів, які хоч називатимуться по-іншому, але блокуватимуть будь-яку лібералізацію економіки, вважає політолог.

«Наша спільна відповідальність знайти правильні слова і довести громадянам важливість першого наслідку, хоча, звичайно, для багатьох легше буде доводити друге», – резюмував Сергій Таран.

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