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Таран: Главная интрига выборов в Госдуму РФ в том, как уже завтра поведет себя Запад

Таран: Главная интрига выборов в Госдуму РФ в том, как уже завтра поведет себя Запад
Как передает replyua.net, известный украинский политтехнолог Сергей Таран считает, что интрига сегодняшнего шоу под названием «выборы в Госдуму РФ» не в заранее сфальсифицированных результатах, и не в общественной импотенции московитов, которые все фальсификации будут терпеть. Единственная значимая интрига – какой юридический фокус изобретет Запад, чтобы, не признавая выборы в Крыму, и при этом продолжить общаться с теми, кого Кремль назначит «депутатами».

«Сегодня в России происходит цирковое шоу «выборы Госдумы РФ». Отличительной победой западной демократии является то, что выборы считаются универсальным атрибутом, даже в странах, управляемых больными маньяками», – написал Сергей Таран в Facebook.

По его словам, Украина же никогда не признает «избранную» сегодня Думу, и «выборы» в Крыму закроют даже теоретическую возможность политических контактов с российским «парламентом», - даже для наиболее лояльных к Московии украинских политиков. Стена между украинским и российским политикумом станет гораздо выше. И это хорошо, подчеркнул политтехнолог.

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