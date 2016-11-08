Александр Сотник о значении сегодняшних выборов в США

Российский блоггер Александр Сотник на своей странице в социальной сети Фейсбук размышляет о значении сегодняшних выборов президента. Как информирует replyua.net, Сотник назвал американцев несчастным народом, поскольку там максимальный срок президентства не превышает восьми лет, даже если глава государства был всеми любим и уважаем, или если он не завоевал симпатии граждан. Закончились два срока президентства – человека поблагодарили и попрощались с ним. А вот о России такого не скажешь. Россияне до такой степени любят своего лидера, что расстаться с ним никак не могут.
В России уже практически восемнадцать лет население сильно любит Владимира Путина, а он – свою страну и людей. Причем, иронически отмечает Александр Сотник, любовь эта до того сильная, что никто не может оторвать от власти, ну разве что оторвать руки или ноги. Впрочем, продолжает блогер, все дело, очевидно, не в конечностях Владимира Владимировича.
В самой ближайшей перспективе станет совершенно ясно, кто начнет гадить в подъездах российских домов. И это, совершенно очевидно, сыграет судьбоносное значение.
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