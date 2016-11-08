валюта
СпецтемаМайя Санду поблагодарила украинцев за поддержку в борьбе с кремлевской пропагандой

Александр Сотник о значении сегодняшних выборов в США

Александр Сотник о значении сегодняшних выборов в США

Российский блоггер Александр Сотник на своей странице в социальной сети Фейсбук размышляет о значении сегодняшних выборов президента. Как информирует replyua.net, Сотник назвал американцев несчастным народом, поскольку там максимальный срок президентства не превышает восьми лет, даже если глава государства был всеми любим и уважаем, или если он не завоевал симпатии граждан. Закончились два срока президентства – человека поблагодарили и попрощались с ним. А вот о России такого не скажешь. Россияне до такой степени любят своего лидера, что расстаться с ним никак не могут.

В России уже практически восемнадцать лет население сильно любит Владимира Путина, а он – свою страну и людей. Причем, иронически отмечает Александр Сотник, любовь эта до того сильная, что никто не может оторвать от власти, ну разве что оторвать руки или ноги. Впрочем, продолжает блогер, все дело, очевидно, не в конечностях Владимира Владимировича.

В самой ближайшей перспективе станет совершенно ясно, кто начнет гадить в подъездах российских домов. И это, совершенно очевидно, сыграет судьбоносное значение.

Горячая тема: Портников объяснил, почему ушел Саакашвили
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
  
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
07 ноя 2016
7972

Первой "жертвой" е-декларирования стал глава фракции "БПП "Солидарность", - журналисты

Журналисты издания «Сумские дебаты» провели расследование, в результате которого удалось установить, что начальник управления молодежи и спорта Сумской областной государственной администрации и глава

07 ноя 2016
6342

Социсети активно обсуждают необычные конструкции в московском парке

Российский журналист Александр Сотник прокомментировал фото необычных конструкций, расположенных в Москве, очень напоминающих характерные атрибуты публичных казней. Фотографии были опубликованы в


Свежие новости

Сотник: развал России уже неминуем

Кто займет место Саакашвили?

Александр Сотник о значении сегодняшних выборов в США

Кравчук: логика дивных россиян зашкаливает

Пономарь: важные новости президентской недели

Портников: пост для тех, кто приезжает и учит нас жизни

В соцсетях обсуждают «путинские шоколадки», - фото

Единороссы попросили Поклонскую замолчать

Синоптики дали прогноз на неделю: дожди и резкое похолодание

Казанський: Бородай підтвердив справжність документів із «пошти Суркова»

У Туреччині й досі не можуть визначитись чий Крим

Крымский Бандеровец о важных новостях Крыма

Захарова продовжує генерувати маразм

В Германии опасаются военной агрессии России и увеличивают вооружения

Двірники із Волгограда не будуть притягатись до відповідальності за наругу над російським прапором

В киевском метро успещно работает полезное нововведение

Шокуюча жорстокість: поблизу Мосула знайшли масове поховання жертв ІД

Блогер розповів як російські пенсіонери розплачуються за «імперську велич»

Зарядка автомобилей Tesla стала платной

Останні технологічні розробки РФ «пішли з молотка» - блогер

 Новости за день