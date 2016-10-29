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Саша Сотник: Чесних і талановитих людей в Росії вимагають «розстріляти, як скажених собак»

Саша Сотник: Чесних і талановитих людей в Росії вимагають «розстріляти, як скажених собак»
Адекватних людей в Росії за життя охоче проклинають і гноблять «всім прогресивним людством». Принижують, ображають, виганяють. Вимагають «розстріляти, як скажених собак» або – в м'якому варіанті - «прикувати до стовпа ганьби», цитує російського опозиційного журналіста replyua.net.

«Чарівним чином все змінюється після смерті. Просто на сто вісімдесят градусів розвертається. Некрологи, спогади, фільми, пам'ятники, ювілейні вечори – невід'ємна частина «данини подяки великому чоловіку, несправедливо гнаного, якого незрозуміли за життя – тому що «час був такий», він все розумів, а до народу ще не дійшло, а от тепер дійшло, і – вибачте нас, грішних, ми ж – ось, з квіточками стоїмо, пам'ятаємо і любимо...», - написав Сотник.

Інша річ – начальство. Його цілують в філейні уста і підносять до небес, але в разі публікації «головного некролога» – негайно біжать за коньяком, щоб відзначити «веселі гонки на лафетах». А потім – свистопляска і смачне обпльовування могил вчорашніх «найбільших і неперевершених». Раптом з'ясовується, які вони були сволочі і упирі, як «вели країну до прірви» і «перекручували великі навчання», і взагалі – були осередком абсолютного зла.

«Хочете дізнатися, який чоловік перед вами – поцікавтеся: як до нього ставиться влада? Росія – така Росія: в ній століттями нічого не змінюється», – резюмував Сотник.

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