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Сотник: убийство Шеремета было очень выгодно Кремлю

Сотник: убийство Шеремета было очень выгодно Кремлю
В интервью Детектор. Медиа российский журналист Саша Сотник заявил о том, что убийство его коллеги Павла Шеремета было очень выгодно Кремлю.

Как сообщает replyua.net, Сотник подчеркнул, что он лично не был знаком с этим журналистом, но сразу после убийства заподозрил, что к этому преступлению могут быть причастны российские спецслужбы. «Нужно, в первую очередь, думать о том, кому это убийство будет выгодно, и понятно, что Украине такие ужасные инциденты абсолютно не нужны, а вот Кремль в них заинтересован», считает Сотник. Кроме того, он подчеркнул, что убийство Павла Шеремета стало сигналом для всех политических иммигрантов, поскольку журналист долгое время работал в России, а потом переехал в Украину. Кремль может посылать месседжи о том, что в Киеве «очень плохо с безопасностью», однако на самом деле такой сигнал – это послание Кремля о том, что, кого надо, они найдут везде, а потом уничтожат, уверен журналист.

Напомним, что автомобиль, в котором ехал Павел Шеремет на работу, взорвали утром 20 июля, в районе улицы Ивана Франко. Журналист скончался от полученных травм через несколько минут.

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