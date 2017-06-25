Роман Доник: рыдания и стенания три года ориентировавшихся на рунет уже начинают доставать

Уже больше трех год, как нам пришло понимание, что в Украине нет никакой гражданской войны, против нас ведутся активные военные действия со стороны России. Точка невозврата была пройдена. Уже тогда, все наши клиенты, заказчики и субподрядчики связанные с российским вебпространством были уведомлены, что дальше не имеет смысла ориентироваться на российский рынок. Об этом у себя в Facebook пишет известный украинский военный волонтер Роман Доник, передает replyua.net.
«Ближайшие лет 10 так точно никакой связи с российским рынком не будет. Все будет ухудшаться до полного разрыва. В принципе всем клиентам были предложены варианты сворачивания в рунете и на переориентацию на рынок внутренний и буржуйский. Были индивидуально приняты решения по каждому ключевому клиенту в плане его удержания. Ну так, чтоб за счет своего заработка сделать ему турбулентность переходного периода хоть немного помягче. Особенно это касалось туристического и развлекательного сегмента», – написал Роман Доник.
По его словам, можно называть себя полностью аполитичным человеком, но нельзя заниматься бизнесом в воюющей стране и не понимать, что рано или поздно отношения с агрессором будут разорваны. Также непонятно решение тех людей, которые до последнего верили, что «они в домике» и терпеливо не сворачивал бизнес с Россией в надежде, что его пронесет. Как пишет волонтер, к таким терпеливым хочется обратится и сказать, что , это не Порошенко виноват, это вина каждого, кто решил наплевательски отнестись ко всем запретам. «Не нужно теперь обвинять всех в том, что произошло. Если вы не можете работать на нестабильном и меняющемся рынке, значит вам на нем нечего делать. Все просто», – резюмировал Доник.