Роман Доник: я не чувствую себя защищенным. Полиция это хорошо, но нападают там, где ее нет и всегда внезапно

Украинский военный волонтер и блогер Роман Доник на своей странице в Facebook пишет о том, что, обсуждая тему возможного свободного пользования короткоствольным оружием в качестве самообороны один человек в сети написал – носить кулаки не запрещено, но ними не пользуются. По словам блогера, на самом деле пользуются и пользуются чаще, чем хотелось бы и в основном плохие парни.
«После Майдана я ходил по Харькову с трофейной телескопической дубинкой, с ножом и фонариком с элеткрошокером, который мне кто-то подарил, уже не помню. Сейчас я хожу с двумя ножами и парой вещей, которые можно использовать как торцевые кастеты. Я знаю, как этим всем пользоваться и худо-бедно умею это делать. Я не побоюсь этого сделать», – написал Роман Доник.
Он добавляет, что, тем не менее, если он будет идти вместе с женщиной и с ребенком, то максимум что удастся сделать против группы хулиганов или гопников, при серьезном замесе, то это дать возможность женщине или ребенку убежать, пока его хулиганы будут добивать ногами. Вот нравится или не нравится, но это факт. У антисоциального элемента в карманах такие же ножи, кастеты, такие же шокеры. Еще пруты и иногда травматы и они не просто не боятся ими пользоваться. Они ждут момента, когда можно воспользоваться и тут уже дело случая. Как повезет. «Я не чувствую себя защищенным. И да. Полиция это хорошо, но нападают там, где ее нет и всегда внезапно», – подытожил Роман Доник.