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Волонтер: ще одна імперська гидота приїхала похвилюватися за Україну і невдалі Майдани

Волонтер: ще одна імперська гидота приїхала похвилюватися за Україну і невдалі Майдани
Український блогер і військовий волонтер Роман Донік на своїй сторінці в Facebook прокоментував висловлювання про Україну відомого російського журналіста Леоніда Парфьонова, який різко висловився про нереалізовані надії Майдану. За словами Романа Доніка, хочеться заспокоїти Парфьонова, зробили б ми і роботи над помилками і безповоротні зміни, якби Путін, за підтримки ось таких ось розумників, не вдарив спочатку в Криму, а потім на Донбасі. Найсмішніше в цьому всьому, ось це імперське переживання, прокидаються вранці і починають переживати, лягають спати і переживати продовжують. Як пише блогер, складається враження таке, що розбуди вночі росіян, а у них переживання за Україну.

«Панове з сусідньої країни досі не зрозуміли, що вони і взаємини наших двох країн, це перегорнута сторінка, яку ми вже закрили, а на новій відкритій сторінці – Росія ворог, підлий, агресивний і постійний у своєму прагненні нас знищити як незалежну державу і націю», - написав Роман Донік.

Він додає, що росіяни, за рідкісним винятком, теж вороги і ця ліберальна шваль, яка приїжджає сюди будувати омріяний «совок», теж вороги, тому що вони – допустили, підтримали і брали участь в різних проявах, а найголовніше – не перешкоджали. За словами волонтера, хочеться звернутися до таких, як Парфьонов, що не треба за нас переживати, вчити нас життя-розуму, а краще залишити нас в спокої, раз і назавжди.
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