Доник: Психи остались в 2014-ом, сейчас идет тяжелая, монотонная работа по освобождению наших территорий

Как передает replyua.net, известный украинский волонтер и блогер Роман Доник на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что все освобождаемые метры наших территорий, освобождаются с ведома командования АТО, Национального Генштаба и президента Петра Порошенко. По словам волонтера, это наши территории по минским соглашениям и мы их придерживаемся и пока забираем только то, что наше по карте линии размежевания.
«Ни одно, даже относительно масштабное, перемещение личного состава не может произойти случайно, вдруг или типа «пацаны психанули и отжали 3 километра». Так не бывает уже давно. В 2014-ом году бывало, когда могли случайно сбить какой-то блок или убить людей об укрепрайон на психах и нервах. Сейчас все контролируется и все делается согласно четкого плана, утвержденного и Генштабом и Министерством обороны и президентом», – написал Роман Доник.
Волонтер подчеркивает, что сейчас просто идет работа, тяжелая, монотонная, опасная для жизни, но плановая работа по освобождению наших территорий, что пока не противоречит минским договоренностям.