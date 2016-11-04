Доник: российские либералы, сменившие гражданство, хотят построить в Украине "Россию-лайт"

Как сообщает replyua.net, Роман Доник на своей странице в Facebook пишет о том, насколько правильным было решение об установлении украиноязычной квоты контента на радиостанциях Украины, а также о том, как стоит относиться к бывшим российским либералам, принявшим украинское гражданство.
По мнению блогер, такое решение украинских властей – очень верное и правильное. Доник подчеркивает: «Это не только правильно и хорошо, а жизненно необходимо». По мнению блогера, те, кто говорят, что это эфирное время нечем будет заполнить, должны просто подождать – контент появится со временем, и он будет и достаточного качества, и в нужном количестве. Доник сообщает, что сейчас в жизни Украины очень важный период – «делается задел на всю жизнь», поэтому очень важно принимать правильные решения, которые определят будущее страны.
Также Доник предостерегает украинское общество от «дружбы» с российскими либералами, сменившими гражданство РФ на гражданство Украины. «Насчет них нужно понимать одну вещь – они нам не друзья. Поэтому, нужно просто не обращать на них внимание. Они – не более чем приспособленцы и заробитчане, которые решили поискать лучшей жизни, выстроив такую себе «Россию лайт» на территории Украины», - отмечает он.
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