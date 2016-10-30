Волонтер: Я каждый день попрошайничаю, выпрашивая для бойцов вещи, а увидев декларации меня накрыло



Как



«Вот я лично, второй день, как больной. Точнее, как крепко избитый и поэтому больной. Я не питал никаких иллюзий по поводу нашего политического и чиновничьего бомонда. Но, все равно, то, что вылезло, как то уже совсем за гранью. Вот лично я, третий год нахожусь в состоянии стресса. Не потому, что мало сплю, много езжу и пытаюсь решать многозадачные вопросы. А потому, что третий год, я практически каждый день вынужден делать то, что ненавижу. Что в силу воспитания, можно назвать это комплексами, считаю унизительным. Я прошу. Я практически каждый день попрошайничаю. Казалось бы, можно привыкнуть за два года. Но нет. Каждый раз, когда я добавляю реквизиты, я чувствую дикое чувство стыда и неловкости», – написал Доник в Facebook.



Он от метил, что довольно много людей, которые готовы помочь и рады это сделать. Многие из этих людей до сих пор обижаются, что далеко постфактум узнавали о прошедшей операции, о залете в больницу, лечении после контузии, о многих вещах, в которых они могли бы и были рады помочь. Но так получилось, что из тех же комплексов, воспитания, я привык справляться с личными проблемами сам. Я не люблю просить. Я ненавижу просить. Более того, я плохо умею принимать помощь и благодарить за нее. Мне стыдно и неловко из за этого. Но я вынужден два с лишним года наступать себе на глотку каждый день. Потому, что у меня просто не было другого выхода из той ситуации, в которой оказался я, в стране, которая так же оказалась в этой ситуации. И сейчас, в конце этого поста, я буду наступать себе на глотку и ненавидя себя, добавлять реквизиты.



За два с лишним года, меня часто, до слез, трогали люди помогающие армии. Это были разные люди и разные обстоятельства. Это и регулярные платежи, автоматически настроенные отчисления из зарплат и пенсий. И детские деньги. И деньги отложенные стариками на похороны. И деньги людей с оккупированных территорий. Из России. Деньги людей, которые стали беженцами. Об этом можно рассказывать сутками.

И вот сейчас эти вот декларации. Я не знаю, почему именно сейчас, меня так это резануло. Больно резануло. Наверное потому, что я все таки, где то в глубине душе надеялся, что сейчас все хоть как то, хоть в чем то, жертвуют чем то. Ну как те люди о пожертвованиях которых можно говорить сутками.

Вот я проснулся сегодня и знаю, что за неделю мне нужно кровь из зубов где то найти деньги, чтоб закрыть самое кричащее. Это движок для убитого галоппера в 93, который наконец то нашли в хорошем состоянии. 1200 уев. Это 6 генераторов, два из которых дизельные от 5 КВт. Это полностью подготовить к зиме экипажи шилок. Хотя нет, это можно перенести на след неделю. Это утеплить наблюдательные пункты и БУАР. Это термобелье в Песочницу и Крымское. Бинокли для пехоты туда же. Это светильники и обшивку стен для ЗКП 128 бригады. Это фольгированные вспененный полиэтилен для блиндажей на самом передке для 93 и 128. Медикаменты. Конвертор. Преобразователи напряжения для САУшек. Шапки для пехоты 93. Пена монтажная. Да. Много монтажной пены. Оказывается это круче всего утепляет ликвидируя щели.

Бумага А4. Потому, что с каждым днем все больше бумаг. И даже если от тебя до боевиков 300-500 метров, то бумаги нужно писать. Иначе не будет ничего. Даже еды.

А потом, опять, у меня мысли возвращаются к этим гребанным е-декларациям. К миллионам, десяткам миллионов долларов наличкой. У людей, которые их явно не заработали. Такие деньги нельзя заработать - можно только украсть.

И обязательные платежи в Привате по 20, 30 гривен. С пенсий, с детских начислений, с зарплат.

Я когда нибудь, ну потом, соберусь, научусь и прокляну их всех. Составлю список и прокляну.

Я знаю, что я могу. Я способный. А вот сейчас. А вот сейчас... А сейчас мне опять нужно наступить себе на горло и просить. И это во стократ тяжелее делать, после этого декларирования.

Уж извините за сопли. Укрыло.



Горячая тема: Український мільйонер зі списку Forbes: Після публікації декларацій відчув себе лохом Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Как передает replyua.net , известный украинский волонтер Роман Доник эмоционально прокомментировал обнародованные декларации украинских чиновников.«Вот я лично, второй день, как больной. Точнее, как крепко избитый и поэтому больной. Я не питал никаких иллюзий по поводу нашего политического и чиновничьего бомонда. Но, все равно, то, что вылезло, как то уже совсем за гранью. Вот лично я, третий год нахожусь в состоянии стресса. Не потому, что мало сплю, много езжу и пытаюсь решать многозадачные вопросы. А потому, что третий год, я практически каждый день вынужден делать то, что ненавижу. Что в силу воспитания, можно назвать это комплексами, считаю унизительным. Я прошу. Я практически каждый день попрошайничаю. Казалось бы, можно привыкнуть за два года. Но нет. Каждый раз, когда я добавляю реквизиты, я чувствую дикое чувство стыда и неловкости», – написал Доник в Facebook.Он от метил, что довольно много людей, которые готовы помочь и рады это сделать. Многие из этих людей до сих пор обижаются, что далеко постфактум узнавали о прошедшей операции, о залете в больницу, лечении после контузии, о многих вещах, в которых они могли бы и были рады помочь. Но так получилось, что из тех же комплексов, воспитания, я привык справляться с личными проблемами сам. Я не люблю просить. Я ненавижу просить. Более того, я плохо умею принимать помощь и благодарить за нее. Мне стыдно и неловко из за этого. Но я вынужден два с лишним года наступать себе на глотку каждый день. Потому, что у меня просто не было другого выхода из той ситуации, в которой оказался я, в стране, которая так же оказалась в этой ситуации. И сейчас, в конце этого поста, я буду наступать себе на глотку и ненавидя себя, добавлять реквизиты.За два с лишним года, меня часто, до слез, трогали люди помогающие армии. Это были разные люди и разные обстоятельства. Это и регулярные платежи, автоматически настроенные отчисления из зарплат и пенсий. И детские деньги. И деньги отложенные стариками на похороны. И деньги людей с оккупированных территорий. Из России. Деньги людей, которые стали беженцами. Об этом можно рассказывать сутками.И вот сейчас эти вот декларации. Я не знаю, почему именно сейчас, меня так это резануло. Больно резануло. Наверное потому, что я все таки, где то в глубине душе надеялся, что сейчас все хоть как то, хоть в чем то, жертвуют чем то. Ну как те люди о пожертвованиях которых можно говорить сутками.Вот я проснулся сегодня и знаю, что за неделю мне нужно кровь из зубов где то найти деньги, чтоб закрыть самое кричащее. Это движок для убитого галоппера в 93, который наконец то нашли в хорошем состоянии. 1200 уев. Это 6 генераторов, два из которых дизельные от 5 КВт. Это полностью подготовить к зиме экипажи шилок. Хотя нет, это можно перенести на след неделю. Это утеплить наблюдательные пункты и БУАР. Это термобелье в Песочницу и Крымское. Бинокли для пехоты туда же. Это светильники и обшивку стен для ЗКП 128 бригады. Это фольгированные вспененный полиэтилен для блиндажей на самом передке для 93 и 128. Медикаменты. Конвертор. Преобразователи напряжения для САУшек. Шапки для пехоты 93. Пена монтажная. Да. Много монтажной пены. Оказывается это круче всего утепляет ликвидируя щели.Бумага А4. Потому, что с каждым днем все больше бумаг. И даже если от тебя до боевиков 300-500 метров, то бумаги нужно писать. Иначе не будет ничего. Даже еды.А потом, опять, у меня мысли возвращаются к этим гребанным е-декларациям. К миллионам, десяткам миллионов долларов наличкой. У людей, которые их явно не заработали. Такие деньги нельзя заработать - можно только украсть.И обязательные платежи в Привате по 20, 30 гривен. С пенсий, с детских начислений, с зарплат.Я когда нибудь, ну потом, соберусь, научусь и прокляну их всех. Составлю список и прокляну.Я знаю, что я могу. Я способный. А вот сейчас. А вот сейчас... А сейчас мне опять нужно наступить себе на горло и просить. И это во стократ тяжелее делать, после этого декларирования.Уж извините за сопли. Укрыло.