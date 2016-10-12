Донік: Руїни Алеппо – це те, чого хоче уникнути Порошенко і те, до чого готуються Полторак і Муженко



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«Я, якщо чесно, навіть не намагаюся вникнути, що там такого відбувається з цими мінських угодами, що всі навколо кричать дуром. Ні думки міністрів, ні тим більше депутатів, які обміняли довіру людей на квадратні метри в центрі Києва, з цього питання, особисто мені не цікаві. За два роки було кілька критичних ситуацій з яких здавалося не було виходу в нашу користь. Порошенко його знайшов. За два роки раз 15 віддавали Маріуполь і зливали «патріотів» через дрібне сито в котли. І безліч інших випадків, коли найголовнішими аргументами були слова – «зрада» інтересів України, «зрада», віддаємо території. І жодного разу цього не сталося. Ну, про здачу територій в обмін на липецьку фабрику, я навіть згадувати не хочу. Але кожен раз, знаходили рішення. Порошенко два роки лавірував, звичайно виключно для того, щоб щось віддати або здати саме зараз. А світова спільнота допомагала нам і душила санкціями Росію, до речі нашкодивши собі, теж виключно заради того, щоб здати саме зараз якийсь населений пункт оркам. Ну чисто під помідорчики», – емоційно написав Роман Донік.



Волонтер наголосив на тому, що немає часу і потреби робити якісь висновки. «Найголовніше – у мене є довіра. У цьому питанні. Так, можливо, не в питанні бізнесу або клановості, а саме в питанні війни з ордою. За два роки ця довіра з'явилася і зміцнилася. І з того що знаю я – хто шукає можливість вкотре обдурити Путіна, а хтось продовжує послідовно готуватися до війни. Кожен у своєму сегменті. І якщо президент шукає шляхи «розрулити» ситуацію на користь України, то МО і ГШ продовжують працювати над нарощуванням конфлікту. Я скажу те, що знають багато військових. Муженко, вже півтора роки серйозно розглядає війну з російською армією. Ось всі ці дірки, його начебто не дуже хвилюють. Ну, це як би і не противник. Тому що зараз у нас вистачить сил і вдарити, і зім'яти, і до кордону гнати, якщо не вдарить Росія. Саме на цьому зв'язано все навчання армії, створення кістяка з контрактників, на який за пару тижнів можна буде наростити м'язову масу з резерву та мобілізації. Це якщо велика війна», – зазначив волонтер.



За його словами, військові всерйоз розглядають питання війни з Російською Федерацією, а політики намагаються цього уникнути і «розрулити» ситуацію з користю для країни. Ось так приблизно і зараз. У нас є псих сусід, злетів з котушок і вщент зруйноване Алеппо – це і є кривавий результат дій психа. Це те, чого хоче уникнути Порошенко і до чого щодня готуються Полторак і Муженко. Все дуже просто. І я знаю, що кожен з них на своєму місці. І кожен з них робить все можливе для того, щоб ми перемогли. І так, маленька деталь – я знаю, що ми переможемо, зауважив Донік.



«Просто давайте будемо займатися тим, чим повинні. А паніку і істерики залишимо «професіоналам» політикам і міністрам, які вміють грати на популізм. А у нас з вами є куди застосувати і сили, і засоби, і думки. Он холоднішає в зоні



Горячая тема: МИД Украины: последствия введения визового режима будут колоссальными Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Як передає replyua.net , відомий український волонтер прокоментував надумані чутки про чергову «зраду» щодо здачі інтересів України владою на догоду Путіну і ЄС.«Я, якщо чесно, навіть не намагаюся вникнути, що там такого відбувається з цими мінських угодами, що всі навколо кричать дуром. Ні думки міністрів, ні тим більше депутатів, які обміняли довіру людей на квадратні метри в центрі Києва, з цього питання, особисто мені не цікаві. За два роки було кілька критичних ситуацій з яких здавалося не було виходу в нашу користь. Порошенко його знайшов. За два роки раз 15 віддавали Маріуполь і зливали «патріотів» через дрібне сито в котли. І безліч інших випадків, коли найголовнішими аргументами були слова – «зрада» інтересів України, «зрада», віддаємо території. І жодного разу цього не сталося. Ну, про здачу територій в обмін на липецьку фабрику, я навіть згадувати не хочу. Але кожен раз, знаходили рішення. Порошенко два роки лавірував, звичайно виключно для того, щоб щось віддати або здати саме зараз. А світова спільнота допомагала нам і душила санкціями Росію, до речі нашкодивши собі, теж виключно заради того, щоб здати саме зараз якийсь населений пункт оркам. Ну чисто під помідорчики», – емоційно написав Роман Донік.Волонтер наголосив на тому, що немає часу і потреби робити якісь висновки. «Найголовніше – у мене є довіра. У цьому питанні. Так, можливо, не в питанні бізнесу або клановості, а саме в питанні війни з ордою. За два роки ця довіра з'явилася і зміцнилася. І з того що знаю я – хто шукає можливість вкотре обдурити Путіна, а хтось продовжує послідовно готуватися до війни. Кожен у своєму сегменті. І якщо президент шукає шляхи «розрулити» ситуацію на користь України, то МО і ГШ продовжують працювати над нарощуванням конфлікту. Я скажу те, що знають багато військових. Муженко, вже півтора роки серйозно розглядає війну з російською армією. Ось всі ці дірки, його начебто не дуже хвилюють. Ну, це як би і не противник. Тому що зараз у нас вистачить сил і вдарити, і зім'яти, і до кордону гнати, якщо не вдарить Росія. Саме на цьому зв'язано все навчання армії, створення кістяка з контрактників, на який за пару тижнів можна буде наростити м'язову масу з резерву та мобілізації. Це якщо велика війна», – зазначив волонтер.За його словами, військові всерйоз розглядають питання війни з Російською Федерацією, а політики намагаються цього уникнути і «розрулити» ситуацію з користю для країни. Ось так приблизно і зараз. У нас є псих сусід, злетів з котушок і вщент зруйноване Алеппо – це і є кривавий результат дій психа. Це те, чого хоче уникнути Порошенко і до чого щодня готуються Полторак і Муженко. Все дуже просто. І я знаю, що кожен з них на своєму місці. І кожен з них робить все можливе для того, щоб ми перемогли. І так, маленька деталь – я знаю, що ми переможемо, зауважив Донік.«Просто давайте будемо займатися тим, чим повинні. А паніку і істерики залишимо «професіоналам» політикам і міністрам, які вміють грати на популізм. А у нас з вами є куди застосувати і сили, і засоби, і думки. Он холоднішає в зоні АТО . І там потрібна наша підтримка, а не соплі і істерики», – резюмував волонтер.