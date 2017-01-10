Виновата война? Украина значительно уступает России по качеству дорог

На своей странице в Facebook украинский журналист Роман Цымбалюк написал, что в отношении качества дорог и инвестиций в объекты инфраструктуры Украина проиграла России, передает relyua.net. Приводя пример своих слов, Цымбалюк сообщил, как ему лично пришлось на авто проехать по маршруту Москва-Киев-Москва. Журналист подчеркнул, что ему не нравятся сравнения Украины с Россией. Более того, отметил Бочкала, он всегда считал, что Украина не должна в качестве примера оглядываться на Россию. «Однако, после того, как я проехал по маршруту Москва-Киев-Москва, должен признаться, что на территории Калужской, Брянской и Московской областей качество дорог намного лучше, чем в Киевской и Черниговской», - пишет Роман Бочкала. При этом он отметил, что участок дороги в Украине нельзя называть ужасным, ему можно поставить три балла, а вот российскому участку – пять с минусом.
«Нынче глава украинского правительства любит говорить о дорогах и развитии инфраструктуры. Хотел бы отметить, что результат можно увидеть, приближаясь к российской границе. Однако этого недостаточно. В конце концов, единственное, что интересует украинского гражданина – это результат, и постоянно оправдываться войной не получится. Нужно будет учиться и войну вести, и работать над развитием Украины», - отметил журналист.