Бочкала: Фирма Миранда, разработавшая е-декларации, была предложена не властью, а гражданскими активистами

Нездоровый ажиотаж вокруг электронного декларирования отчасти раздут. Сбои, возникающие в работе сайта, принято списывать на происки врагов. Как и сбои программы, но ведь фирма Миранда, ее разработавшая, была предложена не властью, а гражданскими активистами, которые сейчас обвиняют власть, не замечая очевидного – софт слабенький, раз его может взломать даже школьник, цитирует журналиста Романа Бочкалу replyua.net.
«Как удалось выяснить «Стоп коррупции», ООО «Миранда» уже успела съехать со своего офиса. Чего бы вдруг? И да – в этом тоже виновата власть? Давайте смотреть на проблему шире. Проект объективно не простой. Большинство сбоев есть следствием пуско-наладочных работ. Глупо путать политические причины с техническими. Многие депутаты и министры уже подали свои декларации. И остальные все подадут. Как бы им этого не хотелось, но это неминуемо. Все это прекрасно понимают. Поэтому нет смысла противодействовать. Из моего личного общения – многие, кто еще не подался, не сделали этого просто потому, что процедура весьма сложная и длительная», – написал Роман Бочкала в Facebook.
Также журналист предлагает немного окунуться в цифры. «По изначальным планам НАЗК, до 30 октября ожидалось, что будет подано 50 тысяч деклараций. Так вот по состоянию на 28.10.16 подано 73 тысячи. Спрашивается так ли все плохо? Я понимаю, что некоторым, чем хуже тем лучше. Но давайте не сгущать. Процесс идет», – резюмировал Роман Бочкала.
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