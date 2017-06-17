Блогер: рынок земли для селян, а подписи за его запрет собирают в Киеве

Популярный украинский блогер Денис Пятигорец на своей странице в Facebook пишет о том, что уважаемым жителям городов и мегаполисов, не являющихся собственниками земельных паев, следовало бы понять, что крестьяне не дают им советы по вопросам застройки или генерального плана города, не обсуждают обоснованность тарифов на уборку домов и придомовой территории, не комментируют плюсы и минусы создания ОСМД, а значит и горожанам пора бы перестать давать советы жителям сел относительно рынка земли.
Как пишет Денис Пятигорец, дело в том, что он две недели подряд общался с крестьянами. На вопрос «продажи земли» в них есть что сказать, то есть возникает целая дискуссия, из которой следует примерно следующее – где-то процентов 85% за продажу, однако хотят иметь гарантии достойной цены, и чтобы их не обманули.
«Теперь в противовес этому – город Киев. Бабульки в брендированных накидках собирают подписи «против продажи земли». Специально постоял и понаблюдал. Забитые люди, не дослушав о чем речь, ставят подпись и идут по своим делам. Так просто!», – резюмировал блогер.