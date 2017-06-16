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Блогер: в США й справді красавчики, не тільки поставлять Росію на коліна, а й посадять ЄС на газову «голку»

Блогер: в США й справді красавчики, не тільки поставлять Росію на коліна, а й посадять ЄС на газову «голку»
Відомий український блогер Денис П’ятигорець на своїй сторінці в Facebook пише про те, що спочатку в США засадили ґвалт навколо Катару, звинувативши його в фінансуванні тероризму і дивним чином це збіглося в часі з початком постачання скрапленого газу з США до ЄС, а до цього скраплений газ до ЄС постачав в тому числі Катар.

«І що ви думаєте? Катар оголосив США Джихад? Нічого подібного, Катар замість образитись на Америку, вирішив купити в неї винищувачів на 12 млрд. баксів. Відчуваю, що незабаром Катар буде поставляти свій газ до ЄС через якусь фірму-прокладку з США», – написав блогер.

Він додає, що тут ще вчорашні санкції Сенату проти РФ. Окрім фінансового сектору, вони роблять неможливими закордонні інвестиції в будівництво газопроводів, в тому числі до ЄС. Вже, навіть, Австрія та Німеччина зрозуміли до чого все йде та висловили занепокоєння американськими санкціями, бо вони «загрожують енергетичній безпеці ЄС», що перекладається як «призведуть до енергетичної залежності від США». «Схоже США вирішили використати в боротьбі за енергетичний ринок ті самі засоби, якими свого часу користувався Кремль, але роблять вони це значно елегантніше. Ще й винищувачі свої впарюють», – резюмував Денис П’ятигорець.
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