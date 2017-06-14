На этой неделе в Москву придут неприятные новости с Вашингтона, в их преддверии от РФ отворачивается даже Беларусь

Известный украинский блогер Денис Пятигорец на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что на этой неделе в США должны проголосовать закон, в частности запретит юридическим и физическим лицам вкладывать деньги в российские ОФЗ, а именно большие процентные ставки на них хоть как-то держали на плаву курс рубля, потому что иностранные валютные спекулянты охотно вливали туда деньги, чтобы заработать на процентах.
Как пишет блогер, теперь эту лавочку прикроют и приток валюты в Российскую Федерацию значительно снизится и постепенно пересохнет. В этом сомнений нет ни у кого, а тут еще ФРС США решила снова поднять ключевую ставку, а это еще больше снизит привлекательность инвестиций в рубли и рублевые облигации.
По словам Дениса Пятигорца, в РФ еще никак не отреагировали на эти новости, а вот президент соседней Беларуси «бацька» Александр Лукашенко, как настоящий друг России, отреагировал мгновенно – Республика Беларусь решила исключить российский рубль из своих золотовалютных резервов. «Давайте лучше бусы»,- прокомментировали в ЦБ республики.