валюта
Спецтема"С*ка, їх там немає!!!": Жінка розповіла про шокуючий діалог з російським найманцем

Пятигорец: тот, кто кричит «нам нужен мир любой ценой» еще не столкнулся с войной воочию

Пятигорец: тот, кто кричит «нам нужен мир любой ценой» еще не столкнулся с войной воочию
Известный украинский блогер Денис Пятигорец на своей странице в Facebook пишет о том, что комментарии о войне некоторых граждан Украины, в которых они призывают всех опомниться и подумать о мире, мягко говоря, удивляют. «Нам нужен мир» - говорят они: «Хватит убивать друг друга», апеллируют они к своим согражданам.

«Вот когда такое читаешь, хочется пожелать таким людям, чтобы, когда к ним в квартиру забрался здоровенный жлоб с такой же огромной бабищей, занял одну из их комнат и устроил там с ней пьяную оргию с последующим разгромом этой комнаты и последующим вынесением из нее всего ценного на продажу. И, чтобы они пришли к тому жлобу и его бабе с законным требованием – убраться из квартиры, а он, чтобы им рожу набил, и потребовал, чтобы они его страшную алко-бабу у себя в доме прописали и, чтобы без ее разрешения им никто в гости прийти не мог, чтобы они ремонт без ее разрешения не смогли в собственной квартире начать», – написал блогер.

По его словам, вот здесь эти люди потеряют терпение, и они вызовут полицию, а полицейский пришел и говорит: «Ну не ссорьтесь. Так нельзя. Вы же люди. Нельзя бить друг друга. Надо жить в мире» и уходит. «И что же эти люди будут делать? Пропишут шмару в доме и будут терпеть ее дебоши с тем жлобом?», – задается вопросом Пятигорец.

Блогер подчеркивает, все в Украине хотят мира, никому не нужно, чтобы наши сыновья погибали на войне, но все это до тех пор, пока враг не придет на нашу землю. «Поэтому если вы, уважаемые граждане, уже так хотите призвать кого-то к миру, то, пожалуйста, обращайтесь с этими призывами к тому жлобу, а не к владельцу квартиры. Потому что, когда вы делаете наоборот и призываете «к миру» владельца квартиры, вы фактически поддерживаете претензии того жлоба на комнату, которая ему не принадлежит», – подытожил Пятигорец.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: "С*ка, їх там немає!!!": Жінка розповіла про шокуючий діалог з російським найманцем

Срочно: Блогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людей
Важное за сутки
04 фев 2017
27229

"С*ка, їх там немає!!!": Жінка розповіла про шокуючий діалог з російським найманцем

Російський фотограф та кореспондент Івлева Вікторія розповіла про те, як вона спілкувалася про війну на сході України з колишнім працівником міліції, ветераном війни в Абхазії та Чечні, який бував на

04 фев 2017
14028

Комусь пора "квасити капусту". Росія готова йти на поступки Україні? - ЗМІ

Російська Федерація заговорила по-новому в рамках «Нормандського формату», змінивши свою риторику. Там заявили, що готові змінити керівників самопроголошених «ДНР» та «ЛНР». Однак при цьому

Последние новости

Синоптики предупредили об опасности в западных областях

Эксперт: ждите от Тимошенко рассказа о том, что это, якобы она договорилась о визите Порошенко в Вашингтон

Манн: высказыванием о Путине Трамп ничуть не удивил, предвыборные обещания по-прежнему сбываются

Чалый обозначил главное достижение в переговорах президентов США и Украины

Пятигорец: тот, кто кричит «нам нужен мир любой ценой» еще не столкнулся с войной воочию

Между администрацией США и американским судом начинается «война»

Обещанные «доступные билеты» на Евровидение оказались не по карману большинству украинцев

Обнадежили: исследователи передвинули дату гибели Земли

Гидрометцентр сообщает о сильных морозах в Киеве

Жебривский рассказал об улучшении ситуации в Авдеевке

Лавров: Трамп внушил России надежду на прогресс в отношениях

Ле Пен озвучила свою президентскую программу

Горган требует от перевозчиков снизить стоимость проезда в киевских маршрутках

В Белом доме высоко оценили результаты переговоров Трампа и Порошенко

Озвучены имена самых высокооплачиваемых спортсменов в мире

Зона АТО: противник не рассчитал свои силы в Авдеевке

Всесвітньо відомий економіст Френсіс Фукуяма в Україні

Писатель: из-за войны распадаются семьи – между супругами началось противостояние

У Путина прокомментировали продление санкций: «Нам на это начихать»

Трамп осадил телеведущего, назвавшего Путина «убийцей»

 Новости за день