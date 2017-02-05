Пятигорец: тот, кто кричит «нам нужен мир любой ценой» еще не столкнулся с войной воочию

Известный украинский блогер Денис Пятигорец на своей странице в Facebook пишет о том, что комментарии о войне некоторых граждан Украины, в которых они призывают всех опомниться и подумать о мире, мягко говоря, удивляют. «Нам нужен мир» - говорят они: «Хватит убивать друг друга», апеллируют они к своим согражданам.
«Вот когда такое читаешь, хочется пожелать таким людям, чтобы, когда к ним в квартиру забрался здоровенный жлоб с такой же огромной бабищей, занял одну из их комнат и устроил там с ней пьяную оргию с последующим разгромом этой комнаты и последующим вынесением из нее всего ценного на продажу. И, чтобы они пришли к тому жлобу и его бабе с законным требованием – убраться из квартиры, а он, чтобы им рожу набил, и потребовал, чтобы они его страшную алко-бабу у себя в доме прописали и, чтобы без ее разрешения им никто в гости прийти не мог, чтобы они ремонт без ее разрешения не смогли в собственной квартире начать», – написал блогер.
По его словам, вот здесь эти люди потеряют терпение, и они вызовут полицию, а полицейский пришел и говорит: «Ну не ссорьтесь. Так нельзя. Вы же люди. Нельзя бить друг друга. Надо жить в мире» и уходит. «И что же эти люди будут делать? Пропишут шмару в доме и будут терпеть ее дебоши с тем жлобом?», – задается вопросом Пятигорец.
Блогер подчеркивает, все в Украине хотят мира, никому не нужно, чтобы наши сыновья погибали на войне, но все это до тех пор, пока враг не придет на нашу землю. «Поэтому если вы, уважаемые граждане, уже так хотите призвать кого-то к миру, то, пожалуйста, обращайтесь с этими призывами к тому жлобу, а не к владельцу квартиры. Потому что, когда вы делаете наоборот и призываете «к миру» владельца квартиры, вы фактически поддерживаете претензии того жлоба на комнату, которая ему не принадлежит», – подытожил Пятигорец.