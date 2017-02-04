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Пятигорец: поклонники искусственной женской груди будут выбирать представителя от Украины на Евровидении

Пятигорец: поклонники искусственной женской груди будут выбирать представителя от Украины на Евровидении
Известный украинский блогер Денис Пятигорец нас воей странице в соцсети Facebook пишет о том, что сегодня в 19-00 по киевскому времени стартовал отбор украинского участника на Евровидение, финал которого пройдет в столице Украины. Блогер акцентирует внимание на том, что состав жюри, в составе которого три человека, не совсем понятен.

«Одна из трех – Джамала, которая в прошлом году «встряхнула» весь мир и опять напомнила о том, что на карте есть такая страна Украина, которая никак не может отбиться от своего северного соседа. Это логично и правильно, что она один из членов жюри, но, что в составе делают два других человека – Андрей Данилко и Константин Меладзе – два клоуна, которые в один голос год назад кричали, что Джамале с этой песней ничего не светит в Стокгольме», – отметил Денис Пятигорец.

По его словам, вся Украина помнит, как Данилко с Меладце в один голос во всех СМИ кричали, что песня Джамалы не подходит, платье не то и так далее. Только одна Руслана сказала в прошлом году, что Джамала всех «порвет» и Джамале не нужно слушать этих двух поклонников искусственных женских грудей. «В итоге – Руслана не в жюри в этом году, а эти «эксперты» свои кресла сохранили, лучше б Руслану оставили, а одного из них турнули», – резюмировал блогер.
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