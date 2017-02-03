Пятигорец: давайте поддержим Трампа и назовем ООН своим именем

Известный украинский блогер Денис Пятигорец на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что когда-то давно успешного американского бизнесмена Дональда Трампа «бортонули» в ООН с крупным строительным подрядом. Дональда Трампа настолько зацепил этот момент, что он посвятил ему несколько страниц в одной и своих книг. Он сетовал, что мог бы сделать все дешевле и лучше, что не понимает, почему ООН не отдали ему подряд.
«Прошло достаточно времени и вот Трамп становится президентом США и решает урезать финансирование ООН. Называет ООН «Клубом хорошего времяпровождения». И первая мысль у меня – мстит за проигранный тендер, но вчера, после очередного просмотра заседания Совбеза ООН, мое мнение поменялось. Никакая это не месть, просто Дональд Трамп умеет называть вещи своими именами», – написал Денис Пятигорец.
По его словам, люди в дорогих костюмах по телевидению, упражняясь в словесной эквилибристике, напомнили обычных пользователей Фейсбук в любой ветке про войну, только в Фейсбук люди обсуждают это бесплатно, при этом результат обсуждения в Фейсбук и в Совбезе для Украины одинаковый – поговорили и разошлись по делам. «Так, зачем платить больше, если нет никакой разницы? Может нам поддержать Дональда Трампа и тоже «назвать происходящее в ООН» своим именем?», – задается вопросом блогер.