Пятигорец: Если не навести порядок в спиртовой отрасли, то скоро рынок захватят одни контрафактники

Известный украинский блогер Денис Пятигорец прокомментировал новость о том, что производители водки обратились к Министру аграрной политики и продовольствия Украины Тарасу Кутовому с требованием разобраться с ГП «Укрспирт», которое повысило в одностороннем порядке стоимость спирта для водочных заводов с 1 января 2017 года.
Для справки Денис Пятигорец сообщил, что в Украине действует монополия на производство спирта. Следовательно, все производители водки должны купить у государственного предприятия спирт, а потом уже на своем заводе дополнительно очистить его через фильтр, смешать с водой и разлить по бутылкам, то есть формально вся водка делается из одной бочки и качественно зависит от того, на сколько качественные фильтры для очистки спирта установки на водочном заводе и на сколько часто они эти фильтры меняют. Фильтры не дешевые, поэтому качественная водка дороже.
По словам Пятигорца, условная структура цены поллитровой бутылки водки, до январского подорожания спирта и последнего поднятия акциза, выглядела так: стоимость спирта – 5,7 грн, расходы на производителя водки – 16,65 грн, логистика – 7,16 грн, розничная наценка – 16,47 грн, акциз – 28,96 грн. В целом за 1 бутылку 0,5 л водки – 74,94 грн. То есть доход государства с налогами и акцизами – 41,37 грн. Это в 2,5 раза больше, чем зарабатывает производитель водки.
«И теперь – вопрос. Государство очень существенно повысило акциз на спирт. Весь акциз идет в госбюджет. Теперь еще ГП «Укрспирт» повышает цену на спирт, но деньги за спирт в госбюджет идут не все, а только налоги с прибыли. Вопрос – зачем дважды нагибать водочные заводы? Не проще или акциз сделать меньше на стоимость подорожания спирта или зафиксировать цену на спирт и разобраться с рентабельностью ГП «Укрспирт». Если не навести порядок, люди будут потреблять немного импорта и много контрафакта. Пить или не пить – это выбор каждого конкретного гражданина, а вот государство получит доход от отрасли или на этом заработают контрафактники – вот над чем стоит задуматься министру», – проанализировал Денис Пятигорец.