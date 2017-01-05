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Блогер дал совет украинцам, как перестать бояться, что Гонтарева обанкротит банки, а с ними и деньги украинцев

Блогер дал совет украинцам, как перестать бояться, что Гонтарева обанкротит банки, а с ними и деньги украинцев
На протяжении последних трех дней в сети разгорелись дебаты вокруг темы о том, что Нацбанк разрешил осуществлять покупки наличными, установив лимит – не более 50 тысяч гривен наличкой при оплате товара. Практически у всех критиков данного нововведения один общий аргумент – власть заставляет украинцев держать деньги в банках, которые постоянно банкротятся вместе с нашими деньгами. По этому поводу известный украинский блогер Денис Пятигорец решил дать бесплатный совет всем тем, кто волнуется по поводу нововведения НБУ.

«Если боитесь, что банки прогорят вместе с вашими деньгами, следуйте вот этому алгоритму: выберите товар, который хотите купить и стоимость которого более 50 тысяч гривен, зайдите в ближайшее к магазину отделение банка и положите на карточку ровно столько денег, сколько стоит покупка. Вернитесь за товаром и купите его с помощью банковской карты. Даю гарантию 100%, что за те 30 минут, что вы проведете в банке, а потом в магазине злая глава Нацбанка Валерия Гонтарева не успеет обанкротить банк и ваши кровно заработанные деньги будут в полном порядке», – отметил Денис Пятигорец.
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