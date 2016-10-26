Про депутатські зарплати, пошту Суркова та розмову Обами з Меркель щодо України – в новинах П’ятигорця

Як передає replyua.net, відомий український блогер Денис П’ятигорець зробив підбірку актуальних новин за 25 жовтня.
Голова Верховної Ради Андрій Парубій анонсує 1 листопада винесення в сесійний зал парламенту спільної законодавчої ініціативи, яка скасовує попереднє рішення про збільшення зарплати депутатам. Але щось підказує, наголошує блогер, що ця «спільна законодавча ініціатива» може банально не набрати достатньої кількості голосів в сесійній залі.
Керівник апарату голови Служби безпеки України Олександр Ткачук заявив, що справжність більшості документів зі зламаних хакерами пошти помічника президента Росії Володимира Путіна Владислава Суркова, опублікованих у мережі, фактично підтверджена. Про які саме документи йдеться в СБУ не уточнювали. Натомість силовики запросили до себе на чай та канапки тих хакерів, які зламали пошту Суркова, щоб разом проводити дозвілля з неймовірною користю для держави, додав П’ятигорець.
За його словами, наступні новини треби читати саме в хронології їхньої появи. Постійний представник США при Північно-Атлантичному альянсі Дуглас Лют стверджує, що політичні кроки України з виконання Мінських домовленостей будуть можливі лише після вирішення безпекових питань, а не так, як планує Росія.
Президент США Барак Обама 17-18 листопада відвідає Федеративну Республіку Німеччина для зустрічі з канцлером ФРН Ангелою Меркель, під час якої обговорить шляхи вирішення ситуації в Україні та Сирії.
У Німеччині вранці у вівторок, 25 жовтня, пройшла масштабна антитерористична операція: важко озброєні правоохоронці провели рейди у 12 місцях по всій країні. У результаті антитерористичної операції затримано … (барабанний дріб)… 13 громадян Росії: 10 чоловіків і три жінки. Всі вони – з Чечні. «От сидить Володька у себе в Кремлі та маленькими руцями гортає новини на iPhone 7 plus. Аж долоньками загрібає по екрану. І от потрапляє він на новину про візит Обами в Німеччину, а потім на новину про 13 арештованих громадян Росії в Німеччині і думає: «Ну, що ж так не фортить? Ну, чого саме зараз?».
Європарламент виступив проти будівництва Північного потоку-2 та закликав країни Європейського Союзу скорочувати залежність від російського газу, зокрема, за рахунок підвищення ролі скрапленого природного газу (СПГ), розширення ємності газосховищ, підвищення енергоефективності та впровадження відновлюваних джерел. І от хтось може спитати – так, а до чого тут Україна? А дуже просто – без Північного потоку-2 Росія змушена буде платити Україні за транзит газу по нашій ГТС, платити свої нафтові рублі в українську казну, зміцнюючи оборонний бюджет, коментує блогер.
І не тільки ЄС вирішило позбуватися залежності від РФ в енергетичному секторі. Білорусь знайшла заміну російській нафті. Танкер з понад 84 тисячами тонн азербайджанської нафти розвантажився в Одеському порту, далі його направлять до Мозирського нафтопереробного заводу у Білорусі. До чого тут Україна? Наш порт. Наш транзит. Наш заробіток, наголошує Денис П’ятигорець.
Російський культурний центр Львова, який розміщувався у будинку за адресою вулиця Короленка, 1а, втратив це приміщення, відповідне рішення схвалили депутати обласної ради 25 жовтня. В подальшому влада планує передати цей будинок, який розміщується поруч із центром міста, на потреби організацій, які допомагають учасникам АТО.
Президент України Петро Порошенко виступив за збереження спрощеної системи оподаткування.
На засіданні Ради Національного банку у вівторок було затверджено річну консолідовану звітність центрального банку за 2015 рік та розподіл прибутку центрального банку. Голова НБУ Валерія Гонтарєва зазначила, що це рішення уможливить перерахування частини прибутку НБУ, а саме 38,164 млрд гривень до державного бюджету.
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) запустило в Україні програму «Децентралізація приносить кращі результати і ефективність» з бюджетом в 50 млн доларів.
Україна та Корея розпочали співпрацю у різних галузях, у тому числі і в сфері цивільного захисту, а Японія допоможе в реформуванні української поліції.
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