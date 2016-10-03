П’ятигорець: Сирійський вояж може коштувати «Вольдемару» віджатого Криму та Донбасу

Як передає replyua.net, відомий український блогер Денис П’ятигорець наголошує, якщо санкції, спричинені анексією Криму і окупацією Донбасу Путін ще проковтнув, то нові санкції по Сирії російський бюджет не витримає, а тим паче не зможе «годувати» дотаційний Крим і сепаратистів «ДНР» та «ЛНР».
«В 2014-му році Карліто прийшла в голову шикарна думка – віджати в України Крим і залізти на Донбас. За це Вольдемар отримав санкції, з яких він сміявся аж до 2015 року. Саме в цей рік Вован зрозумів, що йому терміново потрібно, щоб санкції з нього зняли, а він знову повернувся в клуб «перших дружин» світових лідерів. Для цього Путяша, не маючи мізків на альтернативні варіанти, пішов шляхом, яким його в молодості навчили старші товариші з Тамбовського угруповання – створи лоху проблеми, а потім під'їдь на білому коні, з понтом це не ти, і запропонуй разом ці проблеми вирішити», – пише блогер у Facebook.
Так Вольдемар і зробив, почавши восени 2015 року операцію в Сирії. Спочатку міжгалактичні війська розбомбили всіх, крім ІГІЛ. Володька під'їхав тоді на «блатній козі» до G7 і запропонував «спільно боротися з тероризмом». І Захід може і погодився б, якби Вольдемар спочатку бомбив ІГІЛ, але, так як він наїхав на їх підшефних в Сирії, його пропозицію відхилили. Потім Вольдемар став хаотично «шмаляти» по житлових кварталах і змушувати біженців з Сирії мільйонами бігти в Європейський Союз. Задумка майже вдалася – цей самий «лох», якому створили проблеми, наївно не бачив зв'язок між активізацією російських міжгалактичних сил і збільшенням кількості біженців. Деякі особливо завзяті навіть кричали: «Росія допоможе закінчити війну в Сирії, тому з нею потрібно дружити».
Щоб каталізувати нерішучість «лоха», по всій Європі прокотилася серія терактів. Але Волондеморт сильно прорахувався – Захід освоїв нову фішку замість «Бурі в пустелі» - це мирне врегулювання і політичний шлях вирішення конфліктів. А Карліто ж хотів у танчики пограти. Ну, щоб брати на зброї. Щоб під шумок знищити докази свого впливу на ІГІЛ, а також масової різанини мирного населення. Путяша як би спочатку погодився на це варіант, але потім побачив, що в такому розкладі все вирішується без нього, а значить він знову не потрібен світовій спільноті, і він знову став «шмаляти».
І «дошмалявся» до того, наголошує логер, що «лох» нарешті додумався, хто створює йому проблеми. Лідери ЄС або їх глави МЗС навперебій заявили про «варварство» РФ в Сирії, про вбивство мирних громадян, про пособництво тероризму, про нові санкції проти РФ, але вже через Сирію.
«А тепер оцініть іронію – Володимир Путін поліз в Сирію, щоб з нього зняли санкції за Донбасі Крим, і світові лідери дійсно відволіклися від України. В результаті світові лідери сьогодні говорять не тільки про санкції через Україну, а й про санкції через Сирію, які можуть забити останній гвіздок в бюджет РФ. Браво, Путяша! Своєю вузьколобістю ти перетворив військову операції в Сирії з козирної карти в величезну іржаву гирю, яка всією вагою повисла у тебе на одному місці. Навіть Коперфільд не зміг би повторити цей фокус. З такими номерами добре в цирку оплески зривати, але ніяк ні в світовій політиці – резюмував Денис П’ятигорець.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter